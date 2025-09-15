Ma is nagyot megy Donald Trump

Nincs új nap új Trump-javaslat nélkül. Az amerikai elnök hétfőn a Truth Social oldalán felvetette, hogy a vállalatok ne adjanak ki többé negyedéves jelentéseket az eredményeikről, inkább félévente tegyék meg ezt.
Ez pénzt takarítana meg, és lehetővé tenné a menedzserek számára, hogy a vállalatok megfelelő irányítására összpontosítsanak
– írta Trump.
Nehéz megítélni, hogy Trump ilyenkor csak szórakoztatja a közönségét (netán magát), vagy komolyan gondolja a bejegyzéseit, mindenesetre annyi biztos, hogy a posztjainak jó része nem valósul meg.
Az ötlete az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jóváhagyásához kötött. Az amerikai elnök ebben a bejegyzésben odáig megy, hogy Kínáról vesz példát.
Hallották már azt a mondást, hogy Kínában 50–100 éves távlatban gondolkodnak egy vállalat irányításáról, míg nálunk negyedéves alapon működtetjük a cégeket??? Ez nem jó!!!
– írta Trump, akinek sosem fogynak el a kérdőjelek és a felkiáltójelek a klaviatúráján.
Bár a napokban Hszi-Csin Ping kínai elnök az USA valódi alternatívájaként igyekezett pozícionálni magát, nem kellett sokat várni, hogy Trump még példaképként is tekintsen keleti riválisára.
Mondjuk azért megnézhette volna, hogy Kínában sem 50 vagy 100 évente tesznek közzé jelentést a cégek. A tőzsdén jegyzett kínai vállalatoknak ugyanúgy kötelező negyedéves eredményjelentést közzétenniük, mint az amerikaiaknak; emellett féléves és éves jelentést is be kell nyújtaniuk. Sokak szerint a kínai rendszer ebből a szempontból még szigorúbb is, mint az amerikai.
Emlékezetes, hogy első elnöki ciklusa alatt Trump már felkérte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC), hogy vizsgálja meg a negyedéves jelentések kérdését, de akkor nem született ajánlás.
A negyedéves jelentések hasznossága korábban is viták tárgya volt a CNBC cikke szerint, igaz, egyáltalán nem a megszüntetés volt a célkeresztben. 2018-ban a Wall Street Journalban megjelent véleménycikkben a Berkshire Hathaway vezetője, Warren Buffett és a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon a negyedéves előrejelzések eltörlését javasolták, de ez nem keverendő össze az eredményről szóló jelentésekkel.
Tapasztalataink szerint a negyedéves előrejelzések gyakran egészségtelen, rövid távú profitokra való összpontosításhoz vezetnek, a hosszú távú stratégia, növekedés és fenntarthatóság kárára
– írták.
A jelenlegi szabályozás értelmében a cégeknek negyedévente kell eredményt közzétenniük, de előrejelzést adni önkéntes. A szabályokat megváltoztathatja a SEC vagy akár a Kongresszus is.
Technikailag a változtatáshoz nem lenne szükség a Kongresszus támogatására, hanem elegendő lenne egy többségi szavazás a SEC-ben, ahol jelenleg a republikánusok 3–1 arányú többségben vannak, egy hely pedig betöltetlen. A folyamat várhatóan hat–tizenkét hónapot venne igénybe – mondta Sarah Bianchi, az Evercore ISI nemzetközi politikai és közpolitikai főstratégája.
Az adminisztrációk különböző mértékben adtak már iránymutatást a SEC-nek, és Trump kezdeményezésével most már komolyan kell számolni e lehetőség felmerülésével
– írta Bianchi, aki korábban az Egyesült Államok helyettes kereskedelmi képviselője volt. „Ugyanakkor a SEC hagyományosan bizonyos fokú függetlenséggel is működni tudott.”
A jelenlegi rendszer támogatói szerint a negyedéves jelentések időszerű információt és átláthatóságot biztosítanak a tőzsdei cégekről.
Ha felírjuk a táblára az előnyöket és hátrányokat, a negyedéves jelentések előnyei meghaladják a hátrányokat
– mondta Art Hogan, a B. Riley Wealth Management vezető piaci stratégája. „Félévet várni a hivatalos eredményekre szerintem több nehézséget okozna, mint amennyi hasznot hozna.”
A vállalatvezetőket időnként kritika éri a megtévesztő jelentések miatt, az általánosan elfogadott számviteli alapelvek segítenek olyan kereteket adni, amelyek biztosítják az átláthatóságot; emiatt az amerikai beszámolási gyakorlatot a világ egyik legmegbízhatóbbjának tartják.
Bár kétségtelen, ha a kevesebb céges jelentés egyben kevesebb Trump-poszttal párosulna, biztos lenne néhány támogatója az új javaslatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
