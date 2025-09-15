  • Megjelenítés
Olyat csinált ma a Google, ami eddig a világon csak három cégnek sikerült
Üzlet

Olyat csinált ma a Google, ami eddig a világon csak három cégnek sikerült

Portfolio
Az Alphabet részvényei több mint 4 százalékkal emelkedtek hétfőn, amivel a vállalat csatlakozott a 3 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező cégek exkluzív klubjához, amibe eddig csak az Nvidia, a Microsoft és az Apple tudott bekerülni - írta meg a Cnbc.
A Google anyavállalatának részvényei jelentős lendületet kaptak szeptember elején, amikor egy versanyhatósági perben a vártnál enyhébb büntetést kapott a vállalat. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) korábban azt szerette volna elérni, hogy a Google megváljon Chrome böngészőjétől, miután egy kerületi bíróság tavaly megállapította, hogy a vállalat illegális monopóliumot tart fenn a keresés és a kapcsolódó hirdetések piacán. A bíróság azonban elvetette a DOJ által javasolt legszigorúbb következményeket, ami rekordmagasságba repítette a részvényárfolyamot.

Az Alphabet részvényei idén már több mint 30%-kal erősödtek, ma elérve a 3 ezer milliárd dolárt, szemben a Nasdaq 15%-os növekedésével.

A Google mintegy 20 éve van tőzsdén. Sundar Pichai 2019-ben vette át az Alphabet vezérigazgatói pozícióját a társalapító Larry Page-től. Pichai legújabb kihívása a mesterséges intelligencia térnyerése miatt megerősödött verseny kezelése, miközben az amerikai és európai szabályozó hatóságok agresszív fellépésével is szembe kell néznie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

