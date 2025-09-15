Őrült módon kezdte venni a Tesla-részvényeket Elon Musk

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk hétfőn jelentette be, hogy pénteken 2,57 millió részvényt vásárolt különböző árakon, összesen mintegy egymilliárd dollár értékben.

Ez Musk első nyílt piaci részvényvásárlása 2020 februárja óta,

amit a befektetők a vezérigazgató bizalmi szavazataként értékeltek.

A hírre Tesla részvényei ma, a nyitást követően közel 6 százalékkal emelkedtek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az ilyen típusú vásárlások ritkák Musk esetében. Legutóbb 2020. február 14-én vett körülbelül 200 ezer darab részvényt mintegy 10 millió dollár értékben a Verity adatai szerint. A mostani tranzakció Musk eddigi legnagyobb értékű részvényvásárlása.

Az elektromos járműveket gyártó vállalat korábban bejelentette, hogy a részvényesek jóváhagyását kéri egy új, akár 975 milliárd dollárig terjedő javadalmazási csomag elfogadásához Musk számára, amely különböző ambiciózus mérföldkövekhez kötött. A pénteki vásárlás előtt Musk a Tesla részvényeinek körülbelül 13 százalékát birtokolta.

A Tesla részvényeinek árfolyamát idén negatívan befolyásolta az értékesítés visszaesése, amely részben Musk politikai tevékenységeinek a márkára gyakorolt negatív hatásával, valamint a Trump-adminisztráció által az elektromos járművekre vonatkozó ösztönzők megszüntetésével függ össze.

Az elemzők megosztottak a részvénnyel kapcsolatban. A Wall Street konszenzusos célára körülbelül 20 százalékos csökkenést jelez a jelenlegi árfolyamhoz képest. Ugyanakkor sokan hosszú távon optimisták, ha Musknak sikerül a vállalatot az önvezető technológia, a mesterséges intelligencia és a robotika irányába átalakítania.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ