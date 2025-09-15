Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Kisebb emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde, a 4iG és a Rába részvényei azonban ma reggel is nagy forgalom mellett emelkednek. A két cég részvényei múlt héten kezdtek ralizni, azt követően, hogy kiderült, a 4iG többségi részesedést szerez a Rábában.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 101 404 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Mol árfolyama esik, miközben csak az OTP árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az ANY teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Zwack indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a 4iG és az OTP, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 10. Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop meghosszabbítása miatt

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ