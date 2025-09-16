Bréking! Feloldotta Amerika a magyarokat érintő vízummentességi korlátozásokat

Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy a döntés hatályon kívül helyezi a korábban a magyar állampolgárokra vonatkozó utazási korlátozásokat, beleértve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintő megszorításokat is.

2021 elején a DHS visszavonta a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezők már kiadott ESTA-engedélyeit, és megtagadta az új kérelmek jóváhagyását is ezen személyek esetében. Két évvel ezelőtt az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében, mondván, hogy Budapest nem kezelte a Washington által többször felvetett biztonsági hiányosságokat. Akkor a magyaroknak az elektronikus utazási engedélyezési rendszer (ESTA) keretében kínált érvényességi időt azonnal két évről egy évre csökkentették, és a rendszer keretében csak egyszeri látogatásra volt lehetőség, többszöri látogatásra nem.

Miután a magyar kormány megtette az amerikai kormány által kért intézkedéseket a biztonsági hiányosságok kezelésére, az előző adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották.

A magyar állampolgárok 2025. szeptember 30-től kérvényezhetnek kétéves érvényességű, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt

- áll az amerikai nagykövetség közleményében.

A vízummentességi program korlátozásainak eltörlése azt is jelentheti, hogy feloldhatják a határontúli magyarokra vonatkozó korlátozásokat is.

A döntés megerősíti a vízummentességi program integritását és elősegíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Az USA csak a legmagasabb biztonsági normáknak megfelelő országok állampolgárai számára biztosít vízummentes belépést - tette hozzá a nagykövetség.

Szijjártó Péter a hírt kommentálva hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images