Bréking! Feloldotta Amerika a magyarokat érintő vízummentességi korlátozásokat

Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy a döntés hatályon kívül helyezi a korábban a magyar állampolgárokra vonatkozó utazási korlátozásokat, beleértve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintő megszorításokat is.
2021 elején a DHS visszavonta a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezők már kiadott ESTA-engedélyeit, és megtagadta az új kérelmek jóváhagyását is ezen személyek esetében. Két évvel ezelőtt az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében, mondván, hogy Budapest nem kezelte a Washington által többször felvetett biztonsági hiányosságokat. Akkor a magyaroknak az elektronikus utazási engedélyezési rendszer (ESTA) keretében kínált érvényességi időt azonnal két évről egy évre csökkentették, és a rendszer keretében csak egyszeri látogatásra volt lehetőség, többszöri látogatásra nem.
Miután a magyar kormány megtette az amerikai kormány által kért intézkedéseket a biztonsági hiányosságok kezelésére, az előző adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották.
A magyar állampolgárok 2025. szeptember 30-től kérvényezhetnek kétéves érvényességű, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt
- áll az amerikai nagykövetség közleményében.
A vízummentességi program korlátozásainak eltörlése azt is jelentheti, hogy feloldhatják a határontúli magyarokra vonatkozó korlátozásokat is.
A döntés megerősíti a vízummentességi program integritását és elősegíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Az USA csak a legmagasabb biztonsági normáknak megfelelő országok állampolgárai számára biztosít vízummentes belépést - tette hozzá a nagykövetség.
Szijjártó Péter a hírt kommentálva hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak
Sok helyről kerültek alkatrészek az új Geranyokba.
Ez lehet az új csodaszer? Jó hírek jöttek a Novo Nordisk legújabb elhízás elleni kezeléséről
Közzétettek friss vizsgálati eredményeket.
Kiadják Németországnak az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán katonát
Augusztus végén fogták el a századost.
Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t
Úgy látják, erre nincs más magyarázat.
Vizsgálat indul a Teslánál, életveszélyes hibát találtak
A vizsgálat közel 175 ezer autót érint.
Az Apple Pay-jel tör be a boltokba az európai sztárfintech
Jön a mobilfizetésbe integrált BNPL.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod