  • Megjelenítés
Bréking! Feloldotta Amerika a magyarokat érintő vízummentességi korlátozásokat
Üzlet

Bréking! Feloldotta Amerika a magyarokat érintő vízummentességi korlátozásokat

Portfolio
Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma bejelentette, hogy Magyarország visszakapja teljes jogú státuszát a vízummentességi programban (VWP), miután teljesítette a biztonsági hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó követelményeket - közölte az amerikai nagykövetség.

Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy a döntés hatályon kívül helyezi a korábban a magyar állampolgárokra vonatkozó utazási korlátozásokat, beleértve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintő megszorításokat is.

2021 elején a DHS visszavonta a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezők már kiadott ESTA-engedélyeit, és megtagadta az új kérelmek jóváhagyását is ezen személyek esetében. Két évvel ezelőtt az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében, mondván, hogy Budapest nem kezelte a Washington által többször felvetett biztonsági hiányosságokat. Akkor a magyaroknak az elektronikus utazási engedélyezési rendszer (ESTA) keretében kínált érvényességi időt azonnal két évről egy évre csökkentették, és a rendszer keretében csak egyszeri látogatásra volt lehetőség, többszöri látogatásra nem.

Miután a magyar kormány megtette az amerikai kormány által kért intézkedéseket a biztonsági hiányosságok kezelésére, az előző adminisztráció által bevezetett korlátozásokat feloldották.

A magyar állampolgárok 2025. szeptember 30-től kérvényezhetnek kétéves érvényességű, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt

- áll az amerikai nagykövetség közleményében.

A vízummentességi program korlátozásainak eltörlése azt is jelentheti, hogy feloldhatják a határontúli magyarokra vonatkozó korlátozásokat is.

A döntés megerősíti a vízummentességi program integritását és elősegíti a biztonságos utazást az Egyesült Államok és Magyarország között. Az USA csak a legmagasabb biztonsági normáknak megfelelő országok állampolgárai számára biztosít vízummentes belépést - tette hozzá a nagykövetség.

Szijjártó Péter a hírt kommentálva hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat.

Kapcsolódó cikkünk

Már vehetünk jegyeket az új közvetlen amerikai járatra - Mutatjuk az árakat

Itt a bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és Amerika között

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bitcoin befektető tőzsde nő kripto
Üzlet
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nyomás alatt a piacok
Pénzcentrum
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility