Drasztikus lépésekre készül a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, újabb elbocsátások jönnek

A világ legnagyobb autóipari beszállítója kedden bejelentette, hogy Mobility üzletága – amely többek között üzemanyag-befecskendezőket és vezetéstámogató szoftvereket gyárt –

évi mintegy 2,5 milliárd eurós költségcsökkentést tervez.

A vállalat kiemelte a növekvő versenyt, a vártnál gyengébb autóeladásokat, valamint az elektromos és önvezető technológiák késedelmes elterjedését.

"Folytatjuk és fokozzuk portfóliónk és struktúránk átalakítását" – közölte a Bosch egy e-mailben küldött nyilatkozatban. "Ez magában foglalja a költségek csökkentését minden területen – az anyagoktól és logisztikától kezdve a beruházásokon át a munkahelyekig. Sajnos nem kerülhetjük el a további létszámcsökkentéseket azon túl, amit már korábban bejelentettünk."

A bejelentés rávilágít az európai alkatrészgyártók nehéz helyzetére, amelyek egyszerre küzdenek a gyenge globális kereslettel és a gyárak átalakításába, valamint a belső égésű motoroktól való elmozdulásba történő beruházások terheivel. Számos gyártó kihasználatlan kapacitásokkal szembesül, miközben az autógyártók árengedményekre kényszerítik őket, a saját beszerzési költségeik pedig emelkednek.

A Bosch már korábban is kezdeményezett elbocsátásokat Németországban, és szűkíti termékportfólióját a jövedelmezőség javítása érdekében, miközben milliárdokat fektet jövőbeli technológiákba. A vállalat továbbra is szerény növekedést vár a Mobility divíziótól az idei évben – valamivel 2% alatt, árfolyamhatásoktól megtisztítva –, de ez jelentősen elmarad a korábbi várakozásoktól.

