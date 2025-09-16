Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nyomás alatt a piacok

Az európai tőzsdék nyomás alá kerültek a mai kereskedésben, a délután folyamán egyre nagyobb esés bontakozik ki, a DAX már 0,8 százalékos esésnél jár.

Az amerikai részvénypiacokon viszont pozitív felütéssel indul a nap,

az S&P 500 új történelmi csúcsra ment,

0,1 százalékos pluszban áll, a Dow 0,1 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig tegnapi záróértéke közelében mozog.