Eltűnt egy spanyolországnyi területű őserdő
MTI
Megközelítőleg Spanyolország nagyságú területtel csökkent négy évtized alatt az amazóniai őserdő Brazíliában, és a folyamat közel van a visszafordíthatatlan állapothoz a Mapbiomas brazil klímafigyelő hálózat adatai szerint.
Latin-Amerika legnagyobb országában a világ legnagyobb trópusi erdeje 49,1 millió hektárral zsugorodott 1985 és 2024 között az erdőirtást, -helyreállítást, erdőtüzeket és vetésterületet figyelő, civil szervezeteket, egyetemeket és technológiai cégeket tömörítő Mapbiomas hálózat által feldolgozott és hétfőn közzétett műholdas adatok szerint.

Amazónia "olyan visszafordíthatatlan pont felé közelít, amely után az erdő már nem tud sokáig fennmaradni",

mert az elpusztult őshonos növényzet aránya eléri majd a 25 százalékot - hangsúlyozta közleményében Bruno Ferreira, a Mapbiomas egyik kutatója. "A növényzet jelentős részének elpusztulása eredményeképpen felborul az esőzések ciklusa, és nagy övezetek válhatnak szavannává" - mondta a kutató az AFP francia hírügynökségnek.

Brazíliában található az amazóniai őserdő mintegy 60 százaléka, azaz összesen 421 millió hektár. A Mapbiomas szerint 2024-ben az emberi tevékenységek - elsősorban a mezőgazdaság - által elfoglalt területek az erdőség 15,3 százalékát tették ki. Az állattenyésztésre használt területek 1985 és 2024 között ötszörösére, 56,1 millió hektárra nőttek.

Az őserdő kulcsfontosságú szerepet játszik az általános felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok semlegesítésében.

Brazíliában az amazóniai erdő pusztulása négy százalékkal nőtt 2024 augusztusától 2025 júliusáig, elsősorban az országot sújtó rendkívüli aszály és az erdőtüzek miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

