Ez lehet az új csodaszer? Jó hírek jöttek a Novo Nordisk legújabb elhízás elleni kezeléséről

A dán gyógyszergyártó szerdán közölte, hogy a fázis 3 klinikai vizsgálat korai elemzése szerint a hetente egyszer alkalmazott Cagrilinitide injekció átlagosan 11,8%-os testsúlycsökkenést eredményezett 68 hét után, szemben a placebót kapó csoport 2,3%-os eredményével.

A Cagrilinitide egy újgenerációs testsúlycsökkentő kezelés, amely különbözik a jelenleg használt GLP-1 készítményektől,

mint a Novo Nordisk Wegovy-ja vagy az Eli Lilly Zepbound-ja. Ez egy hosszú hatású amilin analóg, amely a hasnyálmirigyben az inzulinnal együtt kiválasztott hormont utánozza, növelve a jóllakottság érzését.

A gyógyszergyártó kiemelte a kezelés jobb tolerálhatósági profilját is. A leggyakoribb mellékhatások emésztőrendszeri jellegűek voltak, és főként "enyhe vagy közepes" súlyosságúak.

Martin Holst Lange, a Novo Nordisk tudományos vezetője és kutatás-fejlesztési alelnöke közleményében elmondta: "Klinikai vizsgálatainkban a Cagrilinitide jelentős súlycsökkenést biztosított, a már jóváhagyott elhízás elleni gyógyszerektől eltérő módon, és jól tolerálhatónak tűnik."

A Novo Nordisk új generációs elhízás elleni kezelést keres, miután az Ozempic diabétesz és a Wegovy elhízás elleni készítményeinek sikerét ellátási korlátok és a másolatok növekvő versenye nehezíti. A gyógyszergyártók olyan alternatív kezeléseket is keresnek, amelyek segíthetnek azokon a betegeken, akik nehezen maradnak hosszú távon a GLP-1 kezeléseken. A Roche és a Zealand Pharma szintén fejleszt egy amilin analóg elhízás elleni kezelést Petrelintide néven.

A Sydbank gyógyszeripari elemzője a CNBC-nek elmondta, hogy az új kezelés mellékhatás-profilja talán a legígéretesebb aspektus:

A Cagrilinitide mellékhatás-profilja érdekesebb, mint a súlycsökkenés mértéke.

A vizsgálati eredményeket, amelyeket a bécsi Európai Diabétesz Tanulmányi Szövetség kongresszusán mutattak be, olyan felnőtt betegeken értékelték, akik elhízottak vagy túlsúlyosak voltak és súlyhoz kapcsolódó társbetegséggel rendelkeztek, de nem volt cukorbetegségük. A következő fázis 3 vizsgálat – amely a gyógyszer hatékonyságát és biztonságosságát vizsgálja elhízott vagy túlsúlyos, de társbetegségek nélküli betegeknél – várhatóan 2025 végén indul.

A vállalat részvényei 1,3%-kal emelkedtek az eredmények közzététele után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images