Kigyulladó buszok után jött a nagy ellenőrzés: minden második autóbusszal gond van a fővárosban

Mivel az eddig megvizsgált BKV buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, elindult a bkvbusz@bfkh.gov.hu emailcím, ahol az utasok - fotók csatolásával - bejelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.

Budapest Főváros Kormányhivatala az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (6 százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 2 százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és

csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban.

Szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban.

Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.

