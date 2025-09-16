Kigyulladó buszok után jött a nagy ellenőrzés: minden második autóbusszal gond van a fővárosban

Budapest Főváros Kormányhivatala az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (6 százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 2 százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és
csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban.
Szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban.
Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben
Új eszközzel sújtanak le a háborús agresszorra.
Máris látszik a fizetésekben a nagyobb adókedvezmény
700 ezer forint közelében a bruttó átlagbér.
Turbófokozatra kapcsolt a forint, meddig mehet még?
390 alatt az euróval szemben.
Likviditási feszültség alakult ki az amerikai bankrendszerben
Ha minden igaz, átmeneti volt a zavar.
Bejelentette Donald Trump: katonai csapást hajtott végre Amerika
Videó is megjelent az incidensről.
23%-os hozam egy év alatt: kaszálni lehetett a legnagyobb nyugdíjpénztári portfóliókkal
Az MNB friss adataiból csemegézünk.
Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat
Érdekes játszma bontakozik ki Trump újabb fordulatával, amelyben Magyarország is kulcsszerepet játszhat.
Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra
2028 végéig új irányelveket vezetnek be.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod