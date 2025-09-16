Kinyitott a magyar tőzsde - Mutatjuk, hogy állnak a részvények

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb,
így jelenleg 100 943 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Mol árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Zwack és a 4iG indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Rába is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
