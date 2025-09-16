Külföldi cég vette volna meg a hazai tejipari óriást, de megtiltotta az állam

A magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, mivel a tranzakció jelentős kockázatot jelentett volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságára – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100%-os üzletrészét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és

a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének a lehetősége.

A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát, és az Alföldi Tej Kft. egyedül jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat a közlemény szerint.

A magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyerstejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére

ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja.

Arról nincs hír, hogy melyik az a külföldi vállalatcsoport, amely megvette volna a céget.

Az ügy előzménye, hogy egy nyári törvénymódosítással a kormány felruházta magát azzal a joggal, hogy a magyar állam általános tiltó döntés esetén élhessen elővásárlási jogával stratégiai társaságok tranzakcióinál. Az eredeti rendeletet még a koronavírus-járvány alatt hozták, a szabályozás lényege az volt, hogy a kormány mérlegelheti a külföldi cégek tulajdonszerzését stratégiainak mondott ágazatokban. Felhatalmazást adott a kormánynak, hogy a külföldiek tulajdonszerzését megakadályozza az általa meghatározott stratégiai ágazatokban, amit nyáron kiegészítettek az állam elővásárlási jogával.

A normaszöveg az elővásárlási jog alkalmazhatóságát több szektorra kiterjesztette, de a kezdetektől fogva megakadályozhatta a külföldiek tulajdonszerzését többek között az élelmiszerágazat és mezőgazdaságban az élelmiszer- és italgyártásban. Az Alföldi Tej Kft.-vel írta alá a 60. stratégiai megállapodást a kormány júliusban a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.

A kormány legutóbbi rendeletének várható következményeiről pár hónappal ezelőtt jelent meg elemzés a Niveus tanácsadó cég részéről:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 30. Cégérték-rombolást és finanszírozási problémákat eredményezhet a kormány új húzása

Az Alföldi Tej Kft. 2003-as alapítása óta folyamatosan bővítette tevékenységét, és mára a magyar tejipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. Az Alföldi Tej nem egy tipikus „nagyvállalat”, ugyanis szövetkezeti konstrukcióban, számos tulajdonos, jellemzően állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök szakember birtokában van. Kezdetben 23 hajdú-bihari tejtermelővel és évente 85 millió liter tej feldolgozásával indultak, de az azóta eltelt két évtizedben olyan dinamikus növekedést értek el, hogy ma már évi 240 millió liter tej feldolgozását végzik.

Az Alföldi Tej Kft.-nél 2024-ben az értékesítésből származó nettó árbevétel jelentősen visszaesett az előző évhez képest, de a társaság sikeresen csökkentette veszteségét. A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2023-ban 77,14 milliárd forint volt, 2024-ben viszont már csak 70,16 milliárd forint, ez több mint 7 milliárd forintos visszaesés. Az exportértékesítés hasonló mintát mutatott, a 2023-as 5,11 milliárd forint után 2024-ben már csak 4,45 milliárd forint folyt be külföldi piacokról. A 2023-as -3,26 milliárd forintos veszteség 2024-re -1,88 milliárdra mérséklődött, ez majdnem 1,4 milliárd forintos javulást jelent.

Címlapkép: Az Alföldi Tej Kft. sajt- és porítóüzeme Debrecenben, az átadás napján, 2019. október 3-án Forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt