Ma is esett a magyar tőzsde
Ma is esett a magyar tőzsde

Folytatódott a korrekció a magyar tőzsdén, a nagypapírok közül a Richter teljesített a legrosszabbul.
Ma a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 7,0 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 3,1 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 5,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kritikus szinten az OTP - Mit érdemes most tenni?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

