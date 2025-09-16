Ma is esett a magyar tőzsde

Folytatódott a korrekció a magyar tőzsdén, a nagypapírok közül a Richter teljesített a legrosszabbul.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 7,0 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 3,1 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 5,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

