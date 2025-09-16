  • Megjelenítés
Megerősítette a Magyar Telekom minősítését a Scope
Megerősítette a Magyar Telekom minősítését a Scope

A Scope Ratings megerősítette a Magyar Telekom BBB+ kibocsátói hitelkockázati besorolását a hitelminősítés éves felülvizsgálata eredményeként, amelyhez stabil kilátás tartozik, valamint a nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB+ minősítést is megerősítette – áll a Magyar Telekom közleményében.

Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja követelményeinek.

A Scope indoklása szerint a Magyar Telekomnak erős és stabil a pozíciója a magyarországi mobil és vezetékes internet piacokon, valamint üzleti és pénzügyi kockázati profilja továbbra is kedvező.

A cég hitelmutatói erősek és javulnak, amit a profitabilitás javulása támogat és további pozitívum, hogy nagy, diverzifikált ügyfélkörrel rendelkezik a cég a működés természeténél fogva. Negatívumként említi a Scope, hogy a Magyar Telekom nagyban függ egyetlen piactól, Magyarországtól, hiszen itt keletkezik a bevétel és az EBITDA 90 százaléka.

Ami a piaci versenyt illeti, a One márkaváltása és konszolidációja, valamint a Yettel tulajdonosváltását (e&) követő új stratégia, ami a szolgáltatások és az infrastruktúrára fókuszál, egyelőre nem gyakoroltak jelentős hatást a Magyar Telekom pozíciójára a hazai piaci versenyben, és a Scope elemzője nem vár jelentős változást a piaci dinamikában rövid-és középtávon.

2023-ig az EBITDA-marzs 30-34 százalék között alakult 8 éven keresztül, ami alacsonyabb, mint azoknál az európai szektortársaknál, amelyek a belföldi piacra fókuszálnak, ez nagyrészt a különadóknak volt betudható. 2024-ben azonban jelentősen, 37 százalék fölé javult, ami részben a közműadó kivezetésének, részben az inflációhoz kapcsolt díjemelésnek, részben a költségcsökkentéseknek volt köszönhető, de az előfizetői bázis javulása is segített.

A profitabilitás javulásának köszönhetően a Scope által számított hitel/EBITDA mutató az 1-szeres szint alatt maradhat 2025 és 2027 között.

A likviditás várhatóan megfelelő lesz, amit a kibocsátó erős cash flow-termelő képessége, visszafogott beruházási tervei és a fel nem használt hitelkeretekhez való hozzáférés támogat és hozzáteszi a Scope, hogy szükség esetén az anyavállalattól is kaphat finanszírozást a Magyar Telekom – írja a Scope.

