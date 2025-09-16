Miközben az európai tőzsdék a Fedre várnak, itthon csúnyán elbánnak két részvénnyel

A magyar tőzsdén folytatódik a 4iG részvényeinek korrekciója, miután az elmúlt két hétben valósággal kilőtt az árfolyam, a papírok ma 3,5 százalékos mínuszban állnak. Az OTP után a 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en.

Esnek ma a Rába részvényei is, 3,4 százalékos mínuszban áll ma a részvény. A papírok nagyot mentek azóta, hogy a 4iG bejelentette a cég felvásálását.