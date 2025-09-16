Miközben az európai tőzsdék a Fedre várnak, itthon csúnyán elbánnak két részvénnyel

A magyar tőzsde esik, az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszik ma.
Közel 5 százalékos mínuszban áll a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, erős részvénypiaci forgalom mellett, az elmúlt hetek szárnyalását követően hír nélkül korrigál ma az árfolyam. Nagy esésben a Rába is a felvásárlási hírt követő nagy emelkedés után.
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél
A héten ülésezik a brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC), ahol várhatóan az alapkamat szinten tartása mellett döntenek. Az ülés egy olyan környezetben jön, amikor az angolok egyszerre küzdenek magas adóssággal, ebből kifolyólag megszorítási kényszerrel és forrongó kötvénypiacokkal, miközben az infláció is cél felett van. Így egy egyszerű tartásnak is is jelentős következményei lehetnek, mert az augusztusi vágás után a prioritások változását jelezheti. A piacok jövőre egy-két kamatcsökkentést áraznak, néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy már vége lehet a lazítási ciklusnak.
A kamatdöntés, ami meghatározza milyen éve lehet a befektetéseidnek
Gyorsan romlik az amerikai gazdaság, de az inflációs kép nem tiszta, miközben az amerikai jegybank folyamatos ostrom alatt áll. A kötvénypiac már tudja, hogyan fog dönteni a jegybank. A tőzsdék is. A baj csak az, hogy nem értenek egyet. Eközben a dollár egy 18 éves trendvonalon csücsül. Ritkán van ilyen fontos kamatdöntés, mint a mostani. Holnap több befektetés sorsa is eldőlhet: aki tudja, mire figyeljen, most jól járhat.
A magyar tőzsdén folytatódik a 4iG részvényeinek korrekciója, miután az elmúlt két hétben valósággal kilőtt az árfolyam, a papírok ma 3,5 százalékos mínuszban állnak. Az OTP után a 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en.
Esnek ma a Rába részvényei is, 3,4 százalékos mínuszban áll ma a részvény. A papírok nagyot mentek azóta, hogy a 4iG bejelentette a cég felvásálását.
Mínuszban az európai tőzsdék
Lefordultak az irányadó európai indexek, miközben a befektetők a Fed döntése mellett az amerikai-kínai tárgyalások eredményeire várnak, főként a biztosítók és bankok húzzák lefelé a piacokat a főbb szektorindexek közül.
A DAX 0,4 százalékot esett, a Stoxx 600 0,3 százalékkal, a CAC-40 és az FTSE-100 pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.
200 millió forintért vett OTP-részvényeket a bennfentes
OTP-részvényeket vásárolt a budapesti tőzsdén tegnap Kovács Antal igazgatósági tag – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Összesen 6900 darab részvényt vett 28 792 forintos átlagáron, vagyis közel 200 millió forint értékben.
Techguru: olyan szuperbuborékot hozhat az AI-mánia, amit a dotcom-lufi óta nem láttunk
A mesterséges intelligencia-láz a technológiai befektetések legnagyobb buborékát okozhatja, figyelmeztet Jack Selby, a neves technológiai guru - jelentette a Bloomberg.
Powell még meg tudja menteni a Fedet?
Bár a Fed leköszönő elnöke nem tudja korrigálni az intézmény közelmúltbeli legnagyobb szakpolitikai tévedéseit, más, a gazdaság szempontjából ugyanolyan fontos hibákkal tud és kell is foglalkoznia. Széleskörű konszenzus alakult ki ugyanis abban, hogy a Fed hatékonyságának erősítése és hitelességének megmentése érdekében sürgős reformokra van szükség.
Kinyitott a magyar tőzsde - Mutatjuk, hogy állnak a részvények
Kiváró hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX kis emelkedéssel kezdi a napot.
Új csúcsra ment az aranyár
Az arany ára rekordmagasságba emelkedett kedden, amit a gyengébb dollár is támogat a Fed kamatdöntő ülésére várva.
Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg október 15-re a Pensum Group – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,5 százalékkal került feljebb és új történelmi csúcsot döntött, míg a hongkongi és a kínai tőzsdeindex közel stagnál. Donald Trump közölte hétfőn, hogy jól haladnak az amerikai-kínai tárgyalások.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAXés a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma délelőtt 11 órakor az euróövezetből és Németországból is fontos adatok érkeznek: az eurózóna közzéteszi a júliusi ipari termelési adatokat, valamint a szeptemberi ZEW gazdasági hangulatindexet, míg Németország szintén ekkor teszi közzé saját ZEW-indexét. Délután 14:30-kor az Egyesült Államokból érkezik az augusztusi importárindex, majd 15:15-kor az augusztusi ipari termelési adat, amelyek jelzést adnak az amerikai gazdasági aktivitásról és inflációs nyomásról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 39,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 883,45
|0,1%
|0,8%
|2,1%
|7,8%
|10,8%
|63,9%
|S&P 500
|6 615,28
|0,5%
|1,8%
|2,6%
|12,5%
|17,6%
|94,5%
|Nasdaq
|24 293,78
|0,8%
|2,2%
|2,5%
|15,6%
|24,5%
|112,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 768,12
|0,0%
|2,6%
|3,2%
|12,2%
|22,4%
|90,9%
|Hang Seng
|26 446,56
|0,2%
|3,2%
|4,7%
|31,8%
|52,3%
|6,9%
|CSI 300
|4 533,06
|0,2%
|1,5%
|7,9%
|15,2%
|43,5%
|-3,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 748,86
|0,2%
|-0,2%
|-2,5%
|19,3%
|27,0%
|79,7%
|CAC
|7 896,93
|0,9%
|2,1%
|-0,3%
|7,0%
|5,8%
|55,8%
|FTSE
|9 277,03
|-0,1%
|0,6%
|1,5%
|13,5%
|12,1%
|51,9%
|FTSE MIB
|43 053,72
|1,1%
|3,2%
|0,9%
|25,9%
|28,3%
|115,7%
|IBEX
|15 395,1
|0,6%
|2,6%
|0,8%
|32,8%
|33,4%
|118,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 640,6
|-0,6%
|-2,3%
|-4,3%
|26,9%
|37,9%
|193,9%
|ATX
|4 645,88
|0,0%
|0,0%
|-4,1%
|26,8%
|29,0%
|107,7%
|PX
|2 292,98
|0,0%
|0,4%
|-1,3%
|30,3%
|45,1%
|155,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 000
|-0,7%
|-3,1%
|-5,4%
|33,7%
|55,9%
|177,2%
|Mol
|2 812
|-1,3%
|-2,4%
|-5,5%
|3,0%
|5,7%
|74,1%
|Richter
|10 140
|-0,4%
|-2,3%
|-3,5%
|-2,5%
|-5,1%
|50,1%
|Magyar Telekom
|1 896
|1,5%
|0,7%
|-1,1%
|48,8%
|85,5%
|420,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,66
|1,0%
|1,7%
|-0,2%
|-12,1%
|-8,5%
|66,3%
|Brent
|67,48
|0,7%
|2,2%
|2,5%
|-9,7%
|-6,9%
|66,2%
|Arany
|3 665,17
|0,6%
|0,5%
|9,7%
|39,6%
|42,4%
|87,6%
|Devizák
|EURHUF
|389,4250
|-0,4%
|-1,0%
|-1,4%
|-5,3%
|-1,4%
|8,8%
|USDHUF
|331,2
|-0,6%
|-1,1%
|-1,8%
|-16,6%
|-7,0%
|9,7%
|GBPHUF
|450,2351
|-0,3%
|-0,6%
|-1,6%
|-9,5%
|-3,7%
|15,7%
|EURUSD
|1,1758
|0,3%
|0,1%
|0,4%
|13,5%
|6,0%
|-0,8%
|USDJPY
|147,6700
|0,0%
|-0,1%
|0,6%
|-6,0%
|5,0%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3589
|0,2%
|0,4%
|0,2%
|8,5%
|3,3%
|5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 387
|-0,6%
|2,9%
|-1,8%
|22,2%
|90,6%
|970,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,6%
|-0,2%
|-6,7%
|-12,1%
|10,1%
|492,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-0,7%
|2,2%
|-3,0%
|12,3%
|27,3%
|-650,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|-0,4%
|-1,1%
|0,7%
|6,8%
|12,4%
|183,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: oatawa
Durva fordulat a magyar tőzsdén
Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette. Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.
