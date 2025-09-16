Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Amíg Európa tőzsdéin az esés volt jellemző a hét második napján, addig Amerikában érződik a kivárás a holnap esti kamatdöntést követően: mind három vezető részvényindex stagnál.

Ha már kamatdöntés, a 25 bázispontos vágás borítékolható, különösen azonban Jerome Powell Fed-elnök szavai lehetnek azok, melyek megmozgathatják a deviza- és részvénypiacokat.