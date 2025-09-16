Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.
Kis esés Amerikában
A kivárás volt érezhető a szerdai kamatdöntés előtt. A Dow 0,3, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban zárt.
A TikTok amerikai üzletágát egy befektetői konzorcium irányítaná, amelyben az Oracle, a Silver Lake és az Andreessen Horowitz is részt venne, az Egyesült Államok és Kína között zajló tárgyalások jelenlegi állása szerint - tudta meg a Wall Street Jorunal.
Stagnálás Amerikában
Amíg Európa tőzsdéin az esés volt jellemző a hét második napján, addig Amerikában érződik a kivárás a holnap esti kamatdöntést követően: mind három vezető részvényindex stagnál.
Ha már kamatdöntés, a 25 bázispontos vágás borítékolható, különösen azonban Jerome Powell Fed-elnök szavai lehetnek azok, melyek megmozgathatják a deviza- és részvénypiacokat.
Kritikus szinten a Richter - Mit kell most tenni?
A felpattanás nem tartott sokáig azt követően, hogy múlt héten egyszer már nagy eladói nyomás alá került a Richter árfolyama. Kedden a legrosszabbul teljesítő blue chip volt a gyógyszergyártó, az árfolyam ráadásul egy kritikus szintre esett.
Ínyencfalatok a profiktól - Itt vannak a meglepő befektetések!
A mesterséges intelligencia hájp hullámokban jön a tőzsdékre, most éppen megint nagy az őrület. A szokásos nevekről, mint az Nvidia, a Meta, az Alphabet vagy a Palantir sok szó esik, de vannak a profi befektetők portfólióiban olyan papírok is, amik első ránézésre meglepőek lehetnek, például olyan is van köztük, ahol a vállalat még bevételt sem termel, mégis megőrülnek érte a befektetők. Mutatunk három csemegét!
Itt a nagy bejelentés a csodagyógyszer gyártójától
Az Eli Lilly 5 milliárd dolláros beruházást jelentett be egy virginiai gyártóüzem létrehozására, amely az első a tervezett négy új amerikai létesítmény közül, amelyekkel a vállalat bővíteni kívánja hazai termelését és védekezni a lehetséges vámok ellen.
Ma is esett a magyar tőzsde
Folytatódott a korrekció a magyar tőzsdén, a nagypapírok közül a Richter teljesített a legrosszabbul.
Tovább ütik a 4iG részvényeit
A 4iG részvényeit tovább ütik, már közel 8 százalékos mínuszban áll a papír.
Szárnyal a Thyssenkrupp
A gyengén teljesítő német tőzsdén kiemelkedik ma a Thyssenkrupp részvénye, a társaság papírjai 6,7 százalékos pluszban állnak, miután az indiai Jindal Steel ajánlatot tett a vállalat acélipari üzletágára.
Több mint 1 százalékos mínuszban a DAX
Egyre nagyobb mínuszban állnak az európai tőzsdék, a DAX már 1,2 százalékos mínuszban jár. Az esést a bankpapírok vezetik, a Deutsche Bank, a Commerzbank és a Societe Generale is több mint 3 százalékkal került lejjebb.
Összeütközött a levegőben két repülő autó
Összeütközött az Xpeng két AeroHT repülő autója a levegőben a közelgő kínai légishow próbáján, az egyik jármű megsérült és kigyulladt.
Közel lehet az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint november előtt újabb tárgyalások jöhetnek, miközben a kölcsönös vámok hatályba lépése közeleg. A deficit már most jelentősen csökkent, és a kormány további mérséklődésre számít.
Elbizonytalanodtak az amerikai tőzsdék
Nem tartott sokáig az emelkedés az amerikai tőzsdén, már mínuszba is fordultak az indexek, de nagy mozgások nem látszanak, az S&P 500 0,1 százalékos, a Nasdaq szintén 0,1 százalékos, a Dow 0,2 százalékos mínuszban áll.
Új csúcson az S&P, Európa esik
Az európai tőzsdék nyomás alá kerültek a mai kereskedésben, a délután folyamán egyre nagyobb esés bontakozik ki, a DAX már 0,8 százalékos esésnél jár.
Az amerikai részvénypiacokon viszont pozitív felütéssel indul a nap,
az S&P 500 új történelmi csúcsra ment,
0,1 százalékos pluszban áll, a Dow 0,1 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig tegnapi záróértéke közelében mozog.
Megerősítette a Magyar Telekom minősítését a Scope
A Scope Ratings megerősítette a Magyar Telekom BBB+ kibocsátói hitelkockázati besorolását a hitelminősítés éves felülvizsgálata eredményeként, amelyhez stabil kilátás tartozik, valamint a nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB+ minősítést is megerősítette – áll a Magyar Telekom közleményében.
Ez lehet az új csodaszer? Jó hírek jöttek a Novo Nordisk legújabb elhízás elleni kezeléséről
A Novo Nordisk ígéretes eredményeket jelentett be új, Cagrilinitide nevű elhízás elleni kezeléséről, amely a sikeres Wegovy alternatívájaként szolgálhat a jövőben - jelentette a Cnbc.
Vizsgálat indul a Teslánál, életveszélyes hibát találtak
Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított a Tesla ajtónyitó rendszere ellen, miután több esetben gyerekek rekedtek az autókban a meghibásodott külső ajtókilincsek miatt - közölte a Bloomberg.
Változik a BUX index összetétele
Változik a BUX és a BUMIX összetétele október 1-től – derül ki a BÉT közleményéből.
Mínuszban a BUX
Esnek az európai indexek és a magyar tőzsde is a kereskedési nap felénél.
Nagy menetelés után esik a magyar tőzsde két sztárpapírja
Közel 5 százalékos mínuszban áll a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, erős részvénypiaci forgalom mellett, az elmúlt hetek szárnyalását követően hír nélkül korrigál ma az árfolyam. Nagy esésben a Rába is a felvásárlási hírt követő nagy emelkedés után.
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél
A héten ülésezik a brit jegybank Monetáris Politikai Bizottsága (MPC), ahol várhatóan az alapkamat szinten tartása mellett döntenek. Az ülés egy olyan környezetben jön, amikor az angolok egyszerre küzdenek magas adóssággal, ebből kifolyólag megszorítási kényszerrel és forrongó kötvénypiacokkal, miközben az infláció is cél felett van. Így egy egyszerű tartásnak is is jelentős következményei lehetnek, mert az augusztusi vágás után a prioritások változását jelezheti. A piacok jövőre egy-két kamatcsökkentést áraznak, néhány közgazdász azonban arra figyelmeztet, hogy már vége lehet a lazítási ciklusnak.
A kamatdöntés, ami meghatározza milyen éve lehet a befektetéseidnek
Gyorsan romlik az amerikai gazdaság, de az inflációs kép nem tiszta, miközben az amerikai jegybank folyamatos ostrom alatt áll. A kötvénypiac már tudja, hogyan fog dönteni a jegybank. A tőzsdék is. A baj csak az, hogy nem értenek egyet. Eközben a dollár egy 18 éves trendvonalon csücsül. Ritkán van ilyen fontos kamatdöntés, mint a mostani. Holnap több befektetés sorsa is eldőlhet: aki tudja, mire figyeljen, most jól járhat.
Esik a 4iG és a Rába
A magyar tőzsdén folytatódik a 4iG részvényeinek korrekciója, miután az elmúlt két hétben valósággal kilőtt az árfolyam, a papírok ma 3,5 százalékos mínuszban állnak. Az OTP után a 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en.
Esnek ma a Rába részvényei is, 3,4 százalékos mínuszban áll ma a részvény. A papírok nagyot mentek azóta, hogy a 4iG bejelentette a cég felvásálását.
Mínuszban az európai tőzsdék
Lefordultak az irányadó európai indexek, miközben a befektetők a Fed döntése mellett az amerikai-kínai tárgyalások eredményeire várnak, főként a biztosítók és bankok húzzák lefelé a piacokat a főbb szektorindexek közül.
A DAX 0,4 százalékot esett, a Stoxx 600 0,3 százalékkal, a CAC-40 és az FTSE-100 pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.
200 millió forintért vett OTP-részvényeket a bennfentes
OTP-részvényeket vásárolt a budapesti tőzsdén tegnap Kovács Antal igazgatósági tag – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Összesen 6900 darab részvényt vett 28 792 forintos átlagáron, vagyis közel 200 millió forint értékben.
Techguru: olyan szuperbuborékot hozhat az AI-mánia, amit a dotcom-lufi óta nem láttunk
A mesterséges intelligencia-láz a technológiai befektetések legnagyobb buborékát okozhatja, figyelmeztet Jack Selby, a neves technológiai guru - jelentette a Bloomberg.
Powell még meg tudja menteni a Fedet?
Bár a Fed leköszönő elnöke nem tudja korrigálni az intézmény közelmúltbeli legnagyobb szakpolitikai tévedéseit, más, a gazdaság szempontjából ugyanolyan fontos hibákkal tud és kell is foglalkoznia. Széleskörű konszenzus alakult ki ugyanis abban, hogy a Fed hatékonyságának erősítése és hitelességének megmentése érdekében sürgős reformokra van szükség.
Kinyitott a magyar tőzsde - Mutatjuk, hogy állnak a részvények
Kiváró hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX kis emelkedéssel kezdi a napot.
Új csúcsra ment az aranyár
Az arany ára rekordmagasságba emelkedett kedden, amit a gyengébb dollár is támogat a Fed kamatdöntő ülésére várva.
Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg október 15-re a Pensum Group – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,5 százalékkal került feljebb és új történelmi csúcsot döntött, míg a hongkongi és a kínai tőzsdeindex közel stagnál. Donald Trump közölte hétfőn, hogy jól haladnak az amerikai-kínai tárgyalások.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAXés a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma délelőtt 11 órakor az euróövezetből és Németországból is fontos adatok érkeznek: az eurózóna közzéteszi a júliusi ipari termelési adatokat, valamint a szeptemberi ZEW gazdasági hangulatindexet, míg Németország szintén ekkor teszi közzé saját ZEW-indexét. Délután 14:30-kor az Egyesült Államokból érkezik az augusztusi importárindex, majd 15:15-kor az augusztusi ipari termelési adat, amelyek jelzést adnak az amerikai gazdasági aktivitásról és inflációs nyomásról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 39,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 883,45
|0,1%
|0,8%
|2,1%
|7,8%
|10,8%
|63,9%
|S&P 500
|6 615,28
|0,5%
|1,8%
|2,6%
|12,5%
|17,6%
|94,5%
|Nasdaq
|24 293,78
|0,8%
|2,2%
|2,5%
|15,6%
|24,5%
|112,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 768,12
|0,0%
|2,6%
|3,2%
|12,2%
|22,4%
|90,9%
|Hang Seng
|26 446,56
|0,2%
|3,2%
|4,7%
|31,8%
|52,3%
|6,9%
|CSI 300
|4 533,06
|0,2%
|1,5%
|7,9%
|15,2%
|43,5%
|-3,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 748,86
|0,2%
|-0,2%
|-2,5%
|19,3%
|27,0%
|79,7%
|CAC
|7 896,93
|0,9%
|2,1%
|-0,3%
|7,0%
|5,8%
|55,8%
|FTSE
|9 277,03
|-0,1%
|0,6%
|1,5%
|13,5%
|12,1%
|51,9%
|FTSE MIB
|43 053,72
|1,1%
|3,2%
|0,9%
|25,9%
|28,3%
|115,7%
|IBEX
|15 395,1
|0,6%
|2,6%
|0,8%
|32,8%
|33,4%
|118,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 640,6
|-0,6%
|-2,3%
|-4,3%
|26,9%
|37,9%
|193,9%
|ATX
|4 645,88
|0,0%
|0,0%
|-4,1%
|26,8%
|29,0%
|107,7%
|PX
|2 292,98
|0,0%
|0,4%
|-1,3%
|30,3%
|45,1%
|155,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 000
|-0,7%
|-3,1%
|-5,4%
|33,7%
|55,9%
|177,2%
|Mol
|2 812
|-1,3%
|-2,4%
|-5,5%
|3,0%
|5,7%
|74,1%
|Richter
|10 140
|-0,4%
|-2,3%
|-3,5%
|-2,5%
|-5,1%
|50,1%
|Magyar Telekom
|1 896
|1,5%
|0,7%
|-1,1%
|48,8%
|85,5%
|420,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,66
|1,0%
|1,7%
|-0,2%
|-12,1%
|-8,5%
|66,3%
|Brent
|67,48
|0,7%
|2,2%
|2,5%
|-9,7%
|-6,9%
|66,2%
|Arany
|3 665,17
|0,6%
|0,5%
|9,7%
|39,6%
|42,4%
|87,6%
|Devizák
|EURHUF
|389,4250
|-0,4%
|-1,0%
|-1,4%
|-5,3%
|-1,4%
|8,8%
|USDHUF
|331,2
|-0,6%
|-1,1%
|-1,8%
|-16,6%
|-7,0%
|9,7%
|GBPHUF
|450,2351
|-0,3%
|-0,6%
|-1,6%
|-9,5%
|-3,7%
|15,7%
|EURUSD
|1,1758
|0,3%
|0,1%
|0,4%
|13,5%
|6,0%
|-0,8%
|USDJPY
|147,6700
|0,0%
|-0,1%
|0,6%
|-6,0%
|5,0%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3589
|0,2%
|0,4%
|0,2%
|8,5%
|3,3%
|5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 387
|-0,6%
|2,9%
|-1,8%
|22,2%
|90,6%
|970,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,6%
|-0,2%
|-6,7%
|-12,1%
|10,1%
|492,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-0,7%
|2,2%
|-3,0%
|12,3%
|27,3%
|-650,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|-0,4%
|-1,1%
|0,7%
|6,8%
|12,4%
|183,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: oatawa
Durva fordulat a magyar tőzsdén
Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette. Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.
Amerikai rakétákat vesz Hollandia
Több mint félmilliárd dollárért.
