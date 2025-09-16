Mínuszban a BUX

Esnek az európai indexek és a magyar tőzsde is a kereskedési nap felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Kifejezetten rossz ma a hangulat a magyar midcapek piacán, mind a 18 közepes kapitalizációjú vállalat részvényárfolyama esik. Legnagyobb mértékben a Rába árfolyama esett, 6,4 százalékkal, a legjobban a Masterplast részvényei teljesítenek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

