Mogyoró kerülhetett egy mogyorókrémbe, visszahívja a hatóság
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
  • Márka: Gourmet Celebi
  • Kiszerelés: 300 g
  • Tételszám: 8681334011195
  • MMI: 27/06/2026
  • Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
  • Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Forrás: NKFH

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

