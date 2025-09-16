Mogyoró kerülhetett egy mogyorókrémbe, visszahívja a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

Márka: Gourmet Celebi

Kiszerelés: 300 g

Tételszám: 8681334011195

MMI: 27/06/2026

Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Forrás: NKFH

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images