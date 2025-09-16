Nagy menetelés után esik a magyar tőzsde két sztárpapírja

Közel 5 százalékos mínuszban áll a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, erős részvénypiaci forgalom mellett, az elmúlt hetek szárnyalását követően hír nélkül korrigál ma az árfolyam. Nagy esésben a Rába is a felvásárlási hírt követő nagy emelkedés után.

Ma kifejezetten erős forgalom látható a 4iG esetében, a kereskedés volumene már elérte a 351,38 millió forintot. Ezzel egyben a BÉT harmadik legforgalmasabb papírja.

A 4iG árfolyama egyébként a mai kereskedésben 4,9 százalékot esett,

míg év eleje óta 173,8 százalékot emelkedett.

Viszonyításképpen a BUX-index ma 0,3 százalékos mínuszban áll, és az alábbi teljesítmények láthatóak az egyes tagok esetében:

Részvények mai árfolyamváltozása Részvény Ár Változás Forgalom OTP 29 000 HUF 0,0 HUF (0,0%) 1,41 milliárd HUF Richter 10 050 HUF -90,0 HUF (-0,9%) 440,31 millió HUF 4iG 2 435 HUF -125,0 HUF (-4,9%) 351,38 millió HUF Mol 2 804 HUF -8,0 HUF (-0,3%) 223,12 millió HUF Opus 547 HUF 2,0 HUF (0,4%) 39,95 millió HUF ANY 7 180 HUF -20,0 HUF (-0,3%) 33,19 millió HUF Magyar Telekom 1 890 HUF -6,0 HUF (-0,3%) 27,9 millió HUF Waberer's 5 060 HUF -20,0 HUF (-0,4%) 19,98 millió HUF Appeninn 731 HUF -5,0 HUF (-0,7%) 19,06 millió HUF AutoWallis 153 HUF -5,5 HUF (-3,5%) 2,35 millió HUF Alteo 4 680 HUF -60,0 HUF (-1,3%) 1,67 millió HUF CIG Pannónia 357 HUF -1,0 HUF (-0,3%) 411 365 HUF Masterplast 2 700 HUF -10,0 HUF (-0,4%) 406 000 HUF PannErgy 1 685 HUF 0,0 HUF (0,0%) 252 750 HUF Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Zajlik az élet a 4iG körül, a társaság folyamatosan építgeti védelmi és űripari üzletágát, a legutóbbi nagy bejelentés a Rába felvásárlása volt múlt héten:

A Rába árfolyama szintén nagy emelkedés után esik ma, jelenleg 6 százalékos mínuszban a papír.

