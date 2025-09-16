Összeütközött a levegőben két repülő autó

Összeütközött az Xpeng két AeroHT repülő autója a levegőben a közelgő kínai légishow próbáján, az egyik jármű megsérült és kigyulladt.

A Xpeng AeroHT a Reuters-nek küldött közleményében megerősítette, hogy a keddi próba során történt baleset következtében az egyik repülő autó megsérült és kigyulladt a földet éréskor. A vállalat hangsúlyozta, hogy a helyszínen tartózkodók biztonságban voltak, és az eset okának kivizsgálása folyamatban van.

A kínai Xpeng autógyártó 2020-ban fektetett be az AeroHT-be, amely leányvállalata tavaly mutatta be eVOTL repülő autóját a Las Vegas-i CES kiállításon. A cég tavaly októberben kezdte meg repülő autó gyártósorának kiépítését Guangzhouban, amely a tervek szerint évi 10 000 repülő jármű előállítására lesz képes.

A baleset hírére a Xpeng amerikai részvényei 1 százalékkal estek a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

