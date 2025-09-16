  • Megjelenítés
Összeütközött a levegőben két repülő autó
Üzlet

Összeütközött a levegőben két repülő autó

Portfolio
Összeütközött az Xpeng két AeroHT repülő autója a levegőben a közelgő kínai légishow próbáján, az egyik jármű megsérült és kigyulladt.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Xpeng AeroHT a Reuters-nek küldött közleményében megerősítette, hogy a keddi próba során történt baleset következtében az egyik repülő autó megsérült és kigyulladt a földet éréskor. A vállalat hangsúlyozta, hogy a helyszínen tartózkodók biztonságban voltak, és az eset okának kivizsgálása folyamatban van.

A kínai Xpeng autógyártó 2020-ban fektetett be az AeroHT-be, amely leányvállalata tavaly mutatta be eVOTL repülő autóját a Las Vegas-i CES kiállításon. A cég tavaly októberben kezdte meg repülő autó gyártósorának kiépítését Guangzhouban, amely a tervek szerint évi 10 000 repülő jármű előállítására lesz képes.

A baleset hírére a Xpeng amerikai részvényei 1 százalékkal estek a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bitcoin befektető tőzsde nő kripto
Üzlet
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nyomás alatt a piacok
Pénzcentrum
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility