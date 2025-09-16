Radikális kijelentést tett a WHO: az elhízás krónikus betegség, amire gyógyszert lehet adni

A WHO új ajánlása szerint a fogyókúrás gyógyszerek alkalmazhatók az elhízás kezelésére felnőtteknél, hangsúlyozva, hogy az elhízást krónikus betegségként kell kezelni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a népszerű GLP-1 gyógyszerek, amelyeket először a Novo Nordisk és az Eli Lilly fejlesztett ki, részét képezik az elhízás hosszú távú kezelésének azoknál a betegeknél, akiknek testtömegindexe (BMI) 30 vagy annál magasabb. A gyógyszeres kezelést életmód- és viselkedésváltoztatási tanácsadással kell kiegészíteni.

A tervezetben, amely szeptember 27-ig nyilvános konzultációra bocsátottak, a WHO kiemelte, hogy az elhízásra adott válaszokat gyakran elavult nézetek alakítják, amelyek életmódbeli kérdésként keretezik a problémát. Ezzel szemben a szervezet szerint az elhízás "krónikus, progresszív és visszaeső betegség", amely több mint egymilliárd embert érint világszerte mind a magas, mind az alacsony jövedelmű országokban, és milliók megelőzhető halálához járul hozzá.

A WHO először ajánlja a gyógyszerek használatát az elhízás kezelésére, amit kritikus lépésnek nevez a globális ellátási standard kialakítása felé.

A szervezet külön irányelveket dolgoz ki a gyermekek és serdülők kezelésére.

Míg a WHO tervezete csak a 30 feletti BMI-vel rendelkező emberekre vonatkozik, egyes magas jövedelmű országokban, például az Egyesült Államokban, a gyógyszereket 27-30 közötti BMI-vel rendelkező és legalább egy súlyhoz kapcsolódó betegséggel küzdő embereknek is ajánlják.

A WHO korábban nem vette fel ezeket a gyógyszereket az alapvető gyógyszerek listájára mint elhízás elleni kezelést, amely azokat a gyógyszereket tartalmazza, amelyeknek minden működő egészségügyi rendszerben elérhetőnek kellene lenniük. Azonban felvette őket a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek számára - amely betegség kezelésére eredetileg kifejlesztették őket - ha az más egészségügyi problémával párosul. A szervezet szerint ez jelzi, mely betegek profitálhatnak leginkább a költséges terápiákból, hozzátéve, hogy a magas árak korlátozzák a gyógyszerekhez való hozzáférést az alacsony és közepes jövedelmű országokban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images