Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB

Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg október 15-re a Pensum Group – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
A Pensum Group 2025. október 15-én szerdán 10:00 órai kezdettel hirdette meg rendkívüli közgyűlését a társaság székhelyére (1066 Budapest, Mozsár u. 16).

A közgyűlés napirendje:

  • az igazgatóság tájékoztatója az MNB júliusi határozatáról (amelyben az MNB felfüggesztette a Pensum részvények tőzsdei kereskedését ideiglenesen, mivel a kibocsátó volt könyvvizsgálója visszavonta a társaság 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó auditori jelentését) és a határozat alapján megtett intézkedésekről
  • az igazgatóság beszámolója a 2022-es üzleti évről 
  • a felügyelő bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről 
  • az auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
  • a könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről 
  • a 2022-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása  
  • egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2025.október 27 napján (hétfő) 10:00 óra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

