Techguru: olyan szuperbuborékot hozhat az AI-mánia, amit a dotcom-lufi óta nem láttunk
Techguru: olyan szuperbuborékot hozhat az AI-mánia, amit a dotcom-lufi óta nem láttunk

Portfolio
A mesterséges intelligencia-láz a technológiai befektetések legnagyobb buborékát okozhatja, figyelmeztet Jack Selby, a neves technológiai guru - jelentette a Bloomberg.
Világszerte milliárdos kockázati tőkebefektetések áramlottak olyan vállalatokba, amelyek a következő áttörő AI-terméket próbálják létrehozni. Selby és más befektetők azonban figyelmeztetnek, hogy

az értékelések túl magasra emelkedhettek, mivel a profitabilitás még nem tudja tartani a lépést.

Selby párhuzamot vont a 25 évvel ezelőtti dotcom-összeomlással, rámutatva a világon működő AI-cégek - kicsik és nagyok - sokaságára. Ahogy akkor is történt, amikor az AI-buborék kipukkant, nagyon sok vállalat nem fog túlélni - véli.

Tíz-, ha nem százmilliárd dollárnyi befektetői pénz fog szó szerint elhamvadni

- mondta.

Selby, aki Peter Thiel milliárdos vállalkozó családi irodájának régóta ügyvezető igazgatója is, csatlakozik más technológiai szakértőkhöz, akik szerint valószínűleg fájdalmas időszak vár az AI-befektetőkre, mivel az értékelések az egekbe szöknek, miközben a monetizálási erőfeszítések még csak formálódnak.

A fogyasztók jelenleg "fillérekért" használják az AI-szolgáltatásokat azok valódi költségeihez képest - nyilatkozta Selby, az AZ-VC tőkealap alapítója a Bloomberg TV-nek. "Előbb-utóbb ezeket a szolgáltatásokat költségalapon, valószínűleg némi haszonkulccsal kell majd árazni. És bár ez az idő még nem jött el, hamarosan itt lesz."

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a múlt hónapban azt mondta, hogy párhuzamokat lát az AI-befektetési őrület és a dotcom-buborék között. A Massachusetts Institute of Technology egyik kezdeményezése pedig olyan jelentést tett közzé, amely szerint a vállalati világban a generatív AI-projektek 95%-a nem hozott semmilyen nyereséget.

"Ha korán szálltál be, fantasztikus. Ha ma szállsz be, már nem vagyok olyan biztos benne" - véli Selby az AI-befektetésekről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

