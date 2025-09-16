  • Megjelenítés
Tömeges járattörlések miatt rekedhetnek utasok Európa egyik legnagyobb repülőterén
Tömeges járattörlések miatt rekedhetnek utasok Európa egyik legnagyobb repülőterén

A KLM holland légitársaság mintegy 100 járatot töröl szerdán az amszterdami Schiphol repülőtér földi személyzetének sztrájkja miatt.

Az Air France KLM légitársaság-csoport holland részlegének szóvivője kedden jelentette be a járattörléseket.

A sztrájk miatt a KLM kénytelen jelentős számú járatot törölni az amszterdami Schiphol repülőtéren, ami várhatóan komoly fennakadásokat okoz majd a légi közlekedésben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

