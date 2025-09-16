  • Megjelenítés
Új Covid-variáns terjed Magyarországon - Ezek a fő tünetek
Az iskolakezdéssel várhatóan emelkedni fog a vírusos megbetegedések száma, köztük a koronavírus új variánsának terjedése is megfigyelhető - írta meg az Infostart.
A gyermekek közösségbe való visszatérésével párhuzamosan növekedhet a légúti fertőzések előfordulása - nyilatkozta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) prevenciós és epidemiológiai igazgatója.

Az NNGYK folyamatosan monitorozza a járványhelyzet alakulását. A szakember elmondása szerint a koronavírus új variánsának terjedésére utal, hogy egyes városokban, például Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán már enyhe emelkedést mutat a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

"A Covid-19 fertőzés új variánsa okozta légúti fertőzés enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ez nyilván köszönhető annak, hogy korábban intenzív oltási kampány volt, illetve hogy kialakult a közösségi immunitás.

Az új nimbusz variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az elmúlt időszakban megjelent variánsok

- hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

A fertőzés tipikus tünetei között említette a köhögést, torokfájást, orrdugulást, fejfájást, fáradtságot, esetenként hányást vagy hasmenést. Bár az új variáns általában enyhe lefolyású, az idősek és krónikus betegek esetében súlyosabb megbetegedést is okozhat.

A megelőzés szempontjából továbbra is kulcsfontosságú a kézhigiéné és a köhögési, tüsszentési etikett betartása. Légúti tünetek esetén javasolt néhány napig otthon maradni, tartós panaszokkal pedig orvoshoz kell fordulni. "A magas láz, a hosszan tartó makacs köhögés, a rossz közérzet, amikor a beteg a mindennapi tevékenységét sem tudja ellátni, a bágyadtság, a fáradtságérzés mind indokolhatja azt, hogy orvoshoz forduljunk" - emelte ki az igazgató.

Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a tünetek enyhíthetők láz- és köhögéscsillapítókkal, az orvosi vizsgálat feltárhat olyan komplikációkat, mint például a tüdőgyulladás, amely már specifikus kezelést, esetleg antibiotikum-terápiát igényel. Amennyiben a tünetek néhány napnál tovább tartanak és nem enyhülnek, mindenképpen javasolt az orvosi konzultáció.

