Új csúcson a japán tőzsde - Mi jöhet az európai piacokon?

Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette. Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.