Új csúcson a japán tőzsde - Mi jöhet az európai piacokon?
Új csúcson a japán tőzsde - Mi jöhet az európai piacokon?

Portfolio
Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatos emelkedéssel indulhat a kereskedés. Érkeznek ma fontos makroadatok, főként Európából, a befektetők ugyanakkor már a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak.
Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB

Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg október 15-re a Pensum Group – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,5 százalékkal került feljebb és új történelmi csúcsot döntött, míg a hongkongi és a kínai tőzsdeindex közel stagnál. Donald Trump közölte hétfőn, hogy jól haladnak az amerikai-kínai tárgyalások.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAXés a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma délelőtt 11 órakor az euróövezetből és Németországból is fontos adatok érkeznek: az eurózóna közzéteszi a júliusi ipari termelési adatokat, valamint a szeptemberi ZEW gazdasági hangulatindexet, míg Németország szintén ekkor teszi közzé saját ZEW-indexét. Délután 14:30-kor az Egyesült Államokból érkezik az augusztusi importárindex, majd 15:15-kor az augusztusi ipari termelési adat, amelyek jelzést adnak az amerikai gazdasági aktivitásról és inflációs nyomásról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 39,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 883,45 0,1% 0,8% 2,1% 7,8% 10,8% 63,9%
S&P 500 6 615,28 0,5% 1,8% 2,6% 12,5% 17,6% 94,5%
Nasdaq 24 293,78 0,8% 2,2% 2,5% 15,6% 24,5% 112,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 768,12 0,0% 2,6% 3,2% 12,2% 22,4% 90,9%
Hang Seng 26 446,56 0,2% 3,2% 4,7% 31,8% 52,3% 6,9%
CSI 300 4 533,06 0,2% 1,5% 7,9% 15,2% 43,5% -3,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 748,86 0,2% -0,2% -2,5% 19,3% 27,0% 79,7%
CAC 7 896,93 0,9% 2,1% -0,3% 7,0% 5,8% 55,8%
FTSE 9 277,03 -0,1% 0,6% 1,5% 13,5% 12,1% 51,9%
FTSE MIB 43 053,72 1,1% 3,2% 0,9% 25,9% 28,3% 115,7%
IBEX 15 395,1 0,6% 2,6% 0,8% 32,8% 33,4% 118,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 100 640,6 -0,6% -2,3% -4,3% 26,9% 37,9% 193,9%
ATX 4 645,88 0,0% 0,0% -4,1% 26,8% 29,0% 107,7%
PX 2 292,98 0,0% 0,4% -1,3% 30,3% 45,1% 155,2%
Magyar blue chipek              
OTP 29 000 -0,7% -3,1% -5,4% 33,7% 55,9% 177,2%
Mol 2 812 -1,3% -2,4% -5,5% 3,0% 5,7% 74,1%
Richter 10 140 -0,4% -2,3% -3,5% -2,5% -5,1% 50,1%
Magyar Telekom 1 896 1,5% 0,7% -1,1% 48,8% 85,5% 420,9%
Nyersanyagok              
WTI 63,66 1,0% 1,7% -0,2% -12,1% -8,5% 66,3%
Brent 67,48 0,7% 2,2% 2,5% -9,7% -6,9% 66,2%
Arany 3 665,17 0,6% 0,5% 9,7% 39,6% 42,4% 87,6%
Devizák              
EURHUF 389,4250 -0,4% -1,0% -1,4% -5,3% -1,4% 8,8%
USDHUF 331,2 -0,6% -1,1% -1,8% -16,6% -7,0% 9,7%
GBPHUF 450,2351 -0,3% -0,6% -1,6% -9,5% -3,7% 15,7%
EURUSD 1,1758 0,3% 0,1% 0,4% 13,5% 6,0% -0,8%
USDJPY 147,6700 0,0% -0,1% 0,6% -6,0% 5,0% 40,0%
GBPUSD 1,3589 0,2% 0,4% 0,2% 8,5% 3,3% 5,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 387 -0,6% 2,9% -1,8% 22,2% 90,6% 970,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,6% -0,2% -6,7% -12,1% 10,1% 492,5%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -0,7% 2,2% -3,0% 12,3% 27,3% -650,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 -0,4% -1,1% 0,7% 6,8% 12,4% 183,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Durva fordulat a magyar tőzsdén

Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette.  Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.

Durva fordulat a magyar tőzsdén

Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
