Új csúcson a japán tőzsde - Mi jöhet az európai piacokon?

Rendkívüli közgyűlés jön a cégnél, amelynek részvényeit felfüggesztette az MNB
Rendkívüli közgyűlést hirdetett meg október 15-re a Pensum Group – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,5 százalékkal került feljebb és új történelmi csúcsot döntött, míg a hongkongi és a kínai tőzsdeindex közel stagnál. Donald Trump közölte hétfőn, hogy jól haladnak az amerikai-kínai tárgyalások.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAXés a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma délelőtt 11 órakor az euróövezetből és Németországból is fontos adatok érkeznek: az eurózóna közzéteszi a júliusi ipari termelési adatokat, valamint a szeptemberi ZEW gazdasági hangulatindexet, míg Németország szintén ekkor teszi közzé saját ZEW-indexét. Délután 14:30-kor az Egyesült Államokból érkezik az augusztusi importárindex, majd 15:15-kor az augusztusi ipari termelési adat, amelyek jelzést adnak az amerikai gazdasági aktivitásról és inflációs nyomásról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 39,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 883,45
|0,1%
|0,8%
|2,1%
|7,8%
|10,8%
|63,9%
|S&P 500
|6 615,28
|0,5%
|1,8%
|2,6%
|12,5%
|17,6%
|94,5%
|Nasdaq
|24 293,78
|0,8%
|2,2%
|2,5%
|15,6%
|24,5%
|112,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 768,12
|0,0%
|2,6%
|3,2%
|12,2%
|22,4%
|90,9%
|Hang Seng
|26 446,56
|0,2%
|3,2%
|4,7%
|31,8%
|52,3%
|6,9%
|CSI 300
|4 533,06
|0,2%
|1,5%
|7,9%
|15,2%
|43,5%
|-3,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 748,86
|0,2%
|-0,2%
|-2,5%
|19,3%
|27,0%
|79,7%
|CAC
|7 896,93
|0,9%
|2,1%
|-0,3%
|7,0%
|5,8%
|55,8%
|FTSE
|9 277,03
|-0,1%
|0,6%
|1,5%
|13,5%
|12,1%
|51,9%
|FTSE MIB
|43 053,72
|1,1%
|3,2%
|0,9%
|25,9%
|28,3%
|115,7%
|IBEX
|15 395,1
|0,6%
|2,6%
|0,8%
|32,8%
|33,4%
|118,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 640,6
|-0,6%
|-2,3%
|-4,3%
|26,9%
|37,9%
|193,9%
|ATX
|4 645,88
|0,0%
|0,0%
|-4,1%
|26,8%
|29,0%
|107,7%
|PX
|2 292,98
|0,0%
|0,4%
|-1,3%
|30,3%
|45,1%
|155,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 000
|-0,7%
|-3,1%
|-5,4%
|33,7%
|55,9%
|177,2%
|Mol
|2 812
|-1,3%
|-2,4%
|-5,5%
|3,0%
|5,7%
|74,1%
|Richter
|10 140
|-0,4%
|-2,3%
|-3,5%
|-2,5%
|-5,1%
|50,1%
|Magyar Telekom
|1 896
|1,5%
|0,7%
|-1,1%
|48,8%
|85,5%
|420,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,66
|1,0%
|1,7%
|-0,2%
|-12,1%
|-8,5%
|66,3%
|Brent
|67,48
|0,7%
|2,2%
|2,5%
|-9,7%
|-6,9%
|66,2%
|Arany
|3 665,17
|0,6%
|0,5%
|9,7%
|39,6%
|42,4%
|87,6%
|Devizák
|EURHUF
|389,4250
|-0,4%
|-1,0%
|-1,4%
|-5,3%
|-1,4%
|8,8%
|USDHUF
|331,2
|-0,6%
|-1,1%
|-1,8%
|-16,6%
|-7,0%
|9,7%
|GBPHUF
|450,2351
|-0,3%
|-0,6%
|-1,6%
|-9,5%
|-3,7%
|15,7%
|EURUSD
|1,1758
|0,3%
|0,1%
|0,4%
|13,5%
|6,0%
|-0,8%
|USDJPY
|147,6700
|0,0%
|-0,1%
|0,6%
|-6,0%
|5,0%
|40,0%
|GBPUSD
|1,3589
|0,2%
|0,4%
|0,2%
|8,5%
|3,3%
|5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 387
|-0,6%
|2,9%
|-1,8%
|22,2%
|90,6%
|970,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,6%
|-0,2%
|-6,7%
|-12,1%
|10,1%
|492,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-0,7%
|2,2%
|-3,0%
|12,3%
|27,3%
|-650,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|-0,4%
|-1,1%
|0,7%
|6,8%
|12,4%
|183,9%
Durva fordulat a magyar tőzsdén
Felemás, többnyire pozitív hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén az emelkedésé a főszerep a hét első napján. Idehaza is jól indult a nap, a magyar részvények azonban gyorsan esni kezdtek. Eközben a vezető börzék közül a francia tőzsde teljesít a legjobban hétfőn, noha az országot pénteken a Fitch leminősítette. Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai bmi-adat volt érdekes, a hét fő eseménye azonban a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése lesz, ahol elkezdődik a várt kamatcsökkentési ciklus. A 25 bázispontos vágás ténye már eldöntött, Jerome Powell iránymutatásai azonban kulcsfontosságúak lesznek egy olyan időszakban, amikor történelmi csúcson vannak a tőzsdék.
