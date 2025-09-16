  • Megjelenítés
Új csúcsra ment az aranyár
Új csúcsra ment az aranyár

Az arany ára rekordmagasságba emelkedett kedden, amit a gyengébb dollár is támogat a Fed kamatdöntő ülésére várva.

A spot arany ára 0,1%-kal 3683,28 dollárra emelkedett unciánként, miután korábban

3689,27 dolláros történelmi csúcsot ért el.

Az amerikai határidős arany decemberi szállításra változatlanul 3720,10 dolláron álltak.

"A hangulat nagyon optimista, a piacok a kamatcsökkentésre fogadnak a Fed döntése előtt. Az arany kilátásai rövid és középtávon erősek maradnak" - nyilatkozta a Capital.com elemzője a Reutersnek. A szakértő szerint a lazítás van már beárazva, és ha a Fed nem támogatja ezt az iránymutatásában és előrejelzéseiben, az aranyárak visszaeshetnek. Ha viszont a Fed megerősíti a piaci várakozásokat, az katalizátorként működhet a 3700 dolláros szint áttöréséhez.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi médiában Jerome Powell Fed-elnököt "nagyobb" kamatcsökkentésre szólította fel. A kereskedők szinte biztosra veszik a 25 bázispontos kamatcsökkentést a szeptember 17-én záruló kétnapos ülés végén, kis esélyt adva az 50 bázispontos csökkentésnek a CME FedWatch szerint.

Az alacsonyabb kamatlábak csökkentik a nem kamatozó nemesfémek tartásának alternatív költségét és gyengítik a dollárt, ami olcsóbbá teszi az aranyat a más devizákban kereskedő befektetők számára. A dollár ma reggel 2,5 hónapos mélyponthoz közeli szinten kereskedett az euróval szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

