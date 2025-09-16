  • Megjelenítés
Változik a BUX index összetétele
Változik a BUX index összetétele

Portfolio
Változik a BUX és a BUMIX összetétele október 1-től – derül ki a BÉT közleményéből.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
A BÉT határozata szerint október 1-től a BUX indexkosárba új részvénysorozatként a Zwack kerül.

Bár a PannErgy is teljesítette az indexkosárba kerülés feltételeit, mivel a legutóbbi felülvizsgálat alkalmával került ki az indexből, még nem kerül be a BUX-ba (türelmi időszak). A jelenlegi indextagok közül a Delta Technologies és a CIG Pannónia nem teljesítették a BUX kritériumait. A Delta Technologies esetében ez a második meg nem felelés volt, így a részvény kikerül az indexből, míg a CIG Pannónia első ízben nem felelt meg, így még a BUX index tagja marad.

A BUX kosár ezek alapján 2025. október 1-jétől az alábbi 16 részvényt tartalmazza: 4IG, Alteo, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, AutoWallis, CIG Pannónia, Graphisoft Park SE, Gránit Bank, Magyar Telekom, Masterplast, Mol, Opus Global, OTP Bank, Richter Gedeon, Waberer’s, Zwack. 

A BUMIX indexkosárba új részvénysorozatként a Budapesti Értéktőzsde kerül.

A jelenlegi indextagok közül a BIF és az MBH JB első alkalommal nem teljesítették a BUMIX kritériumokat, így a BUMIX index tagjai maradnak.

A BUMIX kosár ezek alapján 2025. október 1-jétől az alábbi 18 részvényt tartalmazza:  4IG, Alteo, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, AutoWallis, BIF, Budapesti Értéktőzsde, CIG Pannónia, Delta Technologies, Duna House, Graphisoft Park SE, Gránit Bank, Masterplast, MBH JZB, PannErgy, Shopper Park Plus, Waberer’s, Zwack.

