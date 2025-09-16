Viharkárok Magyarországon: csúnya számokat közöltek a biztosítók

A biztosítók első féléves statisztikáiról itt írtunk:
Földrajzi megoszlásukat tekintve a különböző viharok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád vármegyéket, továbbá Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés, Hódmezővásárhely városokat sújtotta igazán. A MABISZ összesítésében nincsenek benne a mezőgazdasági károk és az időjárás következtében az ipari létesítményekben, illetve a közintézményekben keletkezett rongálódások.)
A 130 ezer forint körüli átlagkár nagyjából megfelel egy viharszezonnak, ugyanakkor az elmúlt három évet tekintve,
2023 azonos időszakában volt utoljára hasonló nagyságú kár 13 milliárd 101 millió forinttal.
Tavaly 10 milliárd 303 millió forintnyi kárral jártak az azonos időszakban országszerte pusztító viharok.
Az adatsorokat tekintve szembetűnő, hogy a károk száma évente nagyon változó, ennek megfelelően pedig a kifizetett kárösszegek is változók voltak, de mindezt befolyásolja a károk típusa is. 2020-ban 85 ezer bejelentés után még 6,6 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók, egy évvel korábban pedig 4,1 milliárdot, 96 ezer bejelentésre.
Ez egyrészt jelzi a viharok évről évre növekvő intenzitását, ugyanakkor a MABISZ szerint nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy a károkösszegek megnövekedésében szerepet játszanak az időközben megemelkedett építkezési, újjáépítési költségek is. Magyarán a korábbi éveknél jóval nagyobb összegeket kell szánni a viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is, vagyis egyre jelentősebbnek mondható a kárinfláció.
A kárbejelentések folyamatosak, a kisebb károkat akár öt munkanapon belül meg tudják téríteni a biztosítók, a milliós nagyságú károk rendezése azonban időt igényel. Mint eddig minden esetben, az idei viharkárokat követően is megfeszített erővel és megnövelt kapacitással igyekeznek a biztosító társaságok segíteni az ügyfeleiken, hogy minél előbb megkezdődhessen a kárrendezés. Az ügyfelek ma már akár online videóbejelentéssel, vagy mobiltelefonon, illetve applikációk segítségével is pillanatok alatt bejelenthetik a kárukat, a hagyományos telefonos vagy személyes ügyintézés mellett. Arra minden esetben figyelni kell, hogy a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval, a kárbejelentésben pontos adatokat adjon meg a biztosítójának és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés céljából! Amennyiben pedig a kárrendezést követően a bankszámlájukra kérik a kártérítés utalását, az azonnal megjelenik a számlán, így gyorsan pénzükhöz juthatnak az ügyfelek.
Magyarországon a lakásbiztosítási piacon tizenhárom MABISZ tagbiztosító ajánlatai közül lehet választani, többféle terméktípusból.
A Magyar Biztosítók Szövetsége saját honlapján (www.mabisz.hu) részletes lakásbiztosítási útmutatóval segíti az ügyfeleket a tájékozódásban. Külön tájékoztató készült az elmúlt időben megnövekedett villámcsapások okozta károk megelőzéséről is. Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy a lakásbiztosítási szerződésben miként lehet ötvözni a biztosítási kockázatokat mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos villámkárok, utóbbi esetben jellemzően a túlfeszültség elleni védelemmel. Ennek szükségességét az idei adatgyűjtés is alátámasztja, ugyanis
2025 május 1.-augusztus 31-közötti időszak elsődleges villámcsapás okozta átlagos kárösszege megközelítette a 473 ezer forintos kárösszeget, ugyanakkor 2024 teljes évre vonatkozóan 397 ezer forint volt az átlagkár összege.
A villámcsapás másodlagos hatása darabszámban és összegében is a többszöröse az elsődleges villámcsapás által okozott károknak. A villámcsapás másodlagos hatása esetén az átlagkárok az idei év első nyolc hónapjában jelentősen nem növekedtek az előző teljes évi átlagkár adatokhoz képest. Ez a számok nyelvén annyit jelent, hogy az idei átlagkár összege közel 139 ezer forint, míg tavaly ez 137 ezer forint volt.
Európai összehasonlításban kiemelkedő, hogy hazánkban szakértői becslések alapján az ingatlanok több mint 80%-a rendelkezik lakásbiztosítással, a lakásbiztosítások pedig valamennyi nagy kárt okozó természeti katasztrófakockázatra fedezetet nyújtanak. Jó hír az is, hogy a magyar állampolgárok egyre tudatosabban választanak lakásbiztosítást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy építkezést jelentettek be a Balaton-parton, egyszerre két ikonikus helyen
Kilátó útvonal is épül.
Vigyázat: kirakják a kamarából, akinek még mindig nincs építőipari felelősségbiztosítása
Csak új regisztrációval lehet visszakerülni a névjegyzékbe.
Viharkárok Magyarországon: csúnya számokat közöltek a biztosítók
A tavalyinál rosszabb az idei május 1. és augusztus 31. közötti viharszezon mérlege.
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba
A nemzetközi jog mondjuk ezt pont tiltja.
Nagyszerű hír érkezett: a tudósok szerint egy globális veszélyt sikerült elhárítani
Az összefogás segített az ENSZ szerint.
Eljött a legnagyobb magyar magánkórházak összeolvadásának ideje
Interjú Fábián Lajos Károllyal.
Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt
Lengyelország légterét védik.
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod