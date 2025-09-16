  • Megjelenítés
Vizsgálat indul a Teslánál, életveszélyes hibát találtak
Vizsgálat indul a Teslánál, életveszélyes hibát találtak

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított a Tesla ajtónyitó rendszere ellen, miután több esetben gyerekek rekedtek az autókban a meghibásodott külső ajtókilincsek miatt - közölte a Bloomberg.

A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) kedden jelentette be, hogy előzetes vizsgálatot indít a Tesla elektromos ajtókilincseinek működésképtelenné válása miatt, amely az alacsony feszültségű akkumulátorok problémáihoz köthető a Model Y járművekben.

A vizsgálat jelenleg 174 290 SUV-ot érint, de a hatóság szerint később kiterjedhet.

A Bloomberg News nemrég feltárt több olyan esetet, amikor emberek megsérültek vagy meghaltak, mert áramkimaradás esetén, különösen balesetek után, nem tudták kinyitni az ajtókat. A Bloomberg megállapította, hogy az NHTSA 2018 óta több mint 140 fogyasztói panaszt kapott a különböző Tesla-modellek beragadt, nem nyíló vagy egyéb módon meghibásodott ajtajaival kapcsolatban.

A mostani vizsgálatot kilenc jármű tulajdonosának bejelentése indította el, akik arról számoltak be, hogy nem tudták kinyitni a 2021-es Model Y SUV-ok ajtajait. A leggyakoribb forgatókönyv szerint a szülők nem tudták újra kinyitni a Tesla ajtaját, hogy kivegyék gyermeküket a hátsó ülésről, vagy beültessék őket oda.

A hatóság megjegyezte, hogy bár a Tesla járművei rendelkeznek belső manuális kioldóval, "előfordulhat, hogy egy gyermek nem tudja elérni vagy működtetni a kioldókat, még akkor sem, ha a jármű vezetője tisztában van azok létezésével".

Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke egy múlt heti Bloomberg-interjúban nem kívánt részletesen nyilatkozni a Bloomberg ajtókilincsekkel kapcsolatos vizsgálatáról, csak annyit mondott, hogy az igazgatótanács "komolyan veszi" a biztonsági incidenseket. A Tesla egyelőre nem reagált az új vizsgálattal kapcsolatos megkeresésre.

A hírek ellenére 1 százalékos pluszban áll a Tesla a nyitás előtti kereskedésben.

