Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg

Mark Zuckerberg vezérigazgató a vállalat kaliforniai központjában mutathatja be a Meta első, beépített kijelzővel ellátott fogyasztói okosszemüvegét, amelynek
várható kiskereskedelmi ára elemzők szerint körülbelül 800 dollár lesz.
A belső kódnevén "Hypernova"-ként ismert, de várhatóan "Celeste" néven piacra kerülő szemüveg jobb lencséjében egy kisméretű digitális kijelző található, amely alapvető funkciókat, például értesítéseket jelenít meg.
A termék várhatóan jóval kevésbé fejlett lesz, mint a tavaly bemutatott "Orion" prototípus, amelyet Zuckerberg "a jövőbe vezető időgépnek" nevezett. A Meta az Orion piacra dobását 2027-re tervezi. A vállalat jelenleg két szemüvegsorozatot kínál - a Ray Ban és az Oakley márkákkal együttműködésben -, amelyek mesterséges intelligencia funkciókat, kamerákat, kéz nélküli vezérlést és élő közvetítést tesznek lehetővé a Meta közösségi platformjain.
A Meta 2023 óta körülbelül kétmillió Ray-Ban szemüveget adott el az EssilorLuxotticával közösen, miközben a konkurens termékek, mint a Google Glasses, kudarcot vallottak. A részleg azonban milliárdos veszteségeket könyvelt el.
Zuckerberg 2020 óta több mint 60 milliárd dollárt fektetett a Meta kiterjesztett valóság részlegébe. Véleménye szerint az okosszemüvegek lesznek a vállalat fő eszközei a szuperintelligencia - egy hipotetikus koncepció, ahol a mesterséges intelligencia minden területen felülmúlja az emberi intelligenciát - mindennapi életbe való integrálására.
Az új szemüveg a Meta legújabb próbálkozása, hogy versenyben maradjon a mesterséges intelligencia piacon, ahol lemaradásban van az OpenAI-hoz és a Google-höz képest. Elemzők szerint azonban a magas ár elriaszthatja a potenciális vásárlókat. Elemzők szerint a várhatóan 800 dolláros ár - amely jóval magasabb, mint a Ray-Ban sorozat 299 dolláros kezdőára és a sportosabb Oakley szemüveg 399 dolláros ára - azt jelenti, hogy az eszköz piaci részesedése elhanyagolható lesz.
Az International Data Corp kutatási menedzserének becslése szerint az eszközből "legfeljebb néhány százezer darab" fog elkelni, de segíthet több fejlesztőt bevonni az alkalmazások készítésébe. "Ez egy lépés egy sokkal jobb, tömegpiaci headset kifejlesztése felé."
A kétnapos Connect konferencián a vállalat várhatóan bemutatja első csuklópántját is, amely kézmozdulatok segítségével teszi lehetővé az új szemüveg irányítását. Emellett várható egy frissített Ray-Ban termékcsalád is, jobb kamerákkal, hosszabb akkumulátor-élettartammal és új MI-funkciókkal.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
