Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért találkozott Andrew Loomis-szal, az alelnök nemzetbiztonsági tanácsadójával, ahol áttekintették a magyar–amerikai kapcsolatok állapotát, megvitatták azok jövőbeli alakulását, és véleményt cseréltek az általánosabb európai helyzetről és annak hatásáról a transzatlanti együttműködésre. Megbeszéléseket folytatott a csapat Mark Fleminggel, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának nyugat-közép-európai ügyekért felelős igazgatójával is, amelyeken a regionális stabilitás, a stratégiai együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok erősítésének lehetőségei voltak a fő témák.

A pénzügyi és befektetési oldalon tárgyalásokat folytatott Jászai Gellért a Világbank Csoportnál (IBRD) Antonella Bassani európai és közép-ázsiai alelnökkel, majd az Egyesült Államok Export-Import Bankjánál James Burrows ügyvezető alelnökkel, valamint a vezetői csapattal, hogy feltárják a jövőbeli projektek alapját képező lehetőségeket.

Ezenkívül Jászai Gellért folytatta az együttműködés mélyítését az űr- és védelmi iparban. Megbeszéléseket folytatott Howard Bromberggel, a Lockheed Martin ügyvezető igazgatójával, Ryan Tsenggel, a Shield AI vezérigazgatójával, és Tejpaul Bhatia-val, az Axiom Space vezérigazgatójával. Az Axiommal stratégiai szintű együttműködésre készül a 4iG, amely alakíthatja a két cég űripari partnerségének jövőjét.