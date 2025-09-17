  • Megjelenítés
FONTOS Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!
Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában
Üzlet

Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában

Portfolio
jelentős elbocsátásra készül a Ford kölni elektromosautó-gyártásában a gyenge kereslet miatt, akár ezer fős létszámleépítés is jöhet.

Az amerikai autógyártó közleménye szerint Európában az elektromos autók iránti kereslet továbbra is jóval elmarad az iparági előrejelzésektől.

A vállalat ezért 2026 januárjától egysműszakos működésre állítja át kölni üzemét, ami a munkahelyek csökkenéséhez vezet.

A Ford önkéntes végkielégítési csomagokat kínál az érintett dolgozóknak a kölni elektromosjármű-központban.

A vállalat már korábban is fájdalmas átszervezést hajtott végre Németországban, amely több ezer munkahelyet érintett, beleértve a kölni telephelyet és a bezárásra ítélt saarlouisi üzemet is.

Kapcsolódó cikkünk

Beindult a kínai offenzíva Európában: az elmúlt évek legnagyobb változása játszódik le a szemünk előtt

Kiszivárgott, kitől venne olcsó akkumulátorokat a világ egyik legnagyobb autógyártója

Csúszik a BYD szegedi gigaberuházása, a vártnál kevesebb autót gyárthat nálunk a kínai cég

Meglepő hírt közölt a Ford

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-693472292-adatbázis-adatforgalom-adatközpont-adatvédelem-digitális-információ-információtechnológia-informatika-szerver-technológia
Üzlet
Az AI infrastruktúrája ma épül – de lépést tartanak a hazai cégek?
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility