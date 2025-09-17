Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok

Támadás érte a Duna House-t
Kibertámadás célpontjává vált a Duna House Group - tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán. A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.
Hatalmas a volatilitás
Az arany árában
fél óra alatt 1-1,5%-os mozgások is voltak
a fed kamatdöntését követően, ami a rövid időtávon kereskedőknek nagy nyereséggel (vagy éppen veszteséggel) járhatott. Az arany a piac zárás előtt két órával a napi nyitó ára alatt van 3660 dolláron (-0,8%).
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
A várakozásokkal megegyezően, 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank (Fed). Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés - mutatjuk az első piaci reakciókat.
Nyugovóra tértek az európai tőzsdék, de vajon mire kelnek?
Az európai részvénypiacok szerdán többségében stagnáltak, mivel a befektetők kivárnak a Fed mai kamatdöntése előtt. Eközben a Puma árfolyama nagyot ugrott egy lehetséges felvásárlási ajánlat hírére.
Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést
Folytatódott a korrekció a magyar piacon szerdán is, fél százalékot esett a BUX.
Zuhannak a Manchest United részvényei
A szebb napokat is megélt Manchester United a futballpályák után a tőzsdén sem remekel. Ma éppen már 5,6 százalékos mínuszban van az árfolyam, miután zsinórban 6. éve lett veszteséges a klub. Ráadásul a menedzsment a jövő évre vonatkozó előrejelzését is lefelé módosította.
Egyesülhet az Adidas és a Puma?
Szárnyalnak a Puma részvényei a mai kereskedésben, miután egy amerikai befektető nyomására fellobbantak spekulációk azzal kapcsolatban, hogy a sportszergyártó egyesülhet az Adidas-szal - írja a német Boltwise.
Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani
Magyar idő szerint este 8 órakor ismerhetjük meg a Federal Reserve kamatdöntését. A vágás már borítékolható, Jerome Powell iránymutatásai azonban nagy mozgásokat hozhatnak a piacokon. A JP Morgan most 5 különböző forgatókönyvet is felvázolt, hogy mit hozhat a ma esti döntés a tőzsdékre nézve. Nézzük, melyik ez az 5 forgatókönyv.
Kinyitott Amerika
Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,4 százalékos pluszban áll, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.
Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában
jelentős elbocsátásra készül a Ford kölni elektromosautó-gyártásában a gyenge kereslet miatt, akár ezer fős létszámleépítés is jöhet.
Hihetetlen veszteséget halmozott fel a világhírű angol futballklub
A Manchester United újabb veszteséges évet zárt, ami sorozatban a hatodik mínuszos éve, és az idei pénzügyi évre a bevétel csökkenését jósolja a vezetőség.
Mínuszba csúsztak a tőzsdék
Egész nap a tegnapi zárószintek közelében mozogtak az irányadó európai indexek, most épp kis mínuszba csúsztak, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb.
Az amerikai piacon sem látszanak nagy mozgások a határidős indexek alapján, a Dow futures stagnál, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,1 százalékos csökkenést jelez előre a nyitásra.
A BUX is esik, 0,1 százalékos mínuszban van.
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja
Az európai tőzsdéken enyhén pozitív a hangulat a Fed kamatdöntése előtt, a BUX kis mínuszban áll. A 4iG és a Rába árfolyama ma is nagyot megy a tegnapi korrekció után.
Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben
A Novo Nordisk vezető tisztségviselője szerint a GLP-1 gyógyszereinek tesztelése az Alzheimer-kór kezelésére olyan, mint egy "lottószelvény", utalva a bizonytalan kilátásokra, de hatalmas potenciálra.
Nagy ügyfelet szerzett az Alibaba, pluszban az árfolyam
Emelkednek az Alibaba részvényei az amerikai tőzsdén a nyitás előtti kereskedésben, miután kínai lapértesülések szerint egy nagy ügyfelet szerzett mesterséges intelligencia chipjére, a China Unicom mobilszolgáltatót.
Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából
A kínai internetszabályozó hatóság megtiltotta a vezető technológiai cégeknek az Nvidia mesterséges intelligencia chipjeinek vásárlását, és a meglévő rendelések törlését rendelte el az amerikai technológiától való függőség csökkentése érdekében - tudta meg a Financial Times.
Óvatos emelkedés az európai tőzsdéken
Óvatos emelkedéseket látni az európai tőzsdéken ma délelőtt az amerikai jegybank esti döntésére várva, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a DAX 0,4 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll, a CAC-40 stagnál.
A brit kiskereskedelmi cégek, mint a Marks & Spencer és a Sainsbury közel 3 százalékos pluszban állnak a brit inflációs adatok után, amelyek azt mutatták, hogy az élelmiszerárak több mint 5 százalékkal emelkedtek augusztusban.
Emelkednek a védelmi részvények is ma Európában, a Rheinmetall, a Hensoldt és a Saab 2 százalék körüli pluszban áll.
Nagy felvásárlást vitt véghez a magyar tőzsde agrárcége
Az UBM sikeresen lezárta a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító, a holland Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását – közölte a cég.
Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény
A hét legfontosabb napján mindenki a Fed kamatdöntésére és annak potenciális piaci hatásaira fókuszál, eközben azonban több izgalmas tőzsdei sztorit is láthatunk. Ezekkel mi is rendszeresen foglalkozunk, most egy olyan részvényt hoztunk, amely az egyik elemző szerint több mint 50 százalékkal többet érhet, ráadásul több szempontból is izgalmas befektetés. Nézzük mit érdemes tudni erről a részvényről.
Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma
A brit infláció 3,8 százalékon ragadt augusztusban, ami továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatközléséből. A tartósan erős árnyomás miatt a befektetők nem számítanak már újabb kamatcsökkentésre az idei évben a Bank of Englandtől, az elemzők egy része pedig már egyenesen a kamatcsökkentési ciklus végéről beszél.
Ma is nagyon mozog a 4iG és a Rába
Nagy mozgások vannak ma is a 4iG és a Rába részvényeinél, a 4iG árfolyama 5,5 százalékos pluszban áll, a Rába 4,9 százalékot emelkedett.
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért
Az Egyesült Államokban járt Jászai Gellért, ahol Takács Szabolcs nagykövettel, valamint a 4iG csapatával számos fontos találkozón részt vett – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
A Stellantis közel 164 ezer Jeep járművet hív vissza az Egyesült Államokban ajtódíszléc-problémák miatt, írja a Reuters.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Óvatos emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is kis pluszban áll a nyitást követő percekben.
A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.
Száguld a Baidu részvénye
A Baidu részvényei közel 16%-kal emelkedtek Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás megerősítette mesterséges intelligencia stratégiáját és új partnerséget jelentett be.
A társaság a héten mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást kötött a China Merchants Group állami vállalattal, amely a közlekedés, pénzügy és ingatlanfejlesztés területén tevékenykedik. A Baidu agresszíven fejleszti mesterséges intelligencia üzletágát, amelynek része a népszerű Ernie Bot nevű nagy nyelvi modell és AI chatbot is. A múlt heti fejlesztői konferencián a Baidu számos AI-fejlesztést mutatott be, köztük az Ernie X 1.1-et. A vállalat szerint a modell teljesítménye több teljesítménymérő teszt alapján felülmúlta a kínai DeepSeek startup legújabb modelljét.
A vállalat kedden 4,4 milliárd jüan értékű kötvénykibocsátást jelentett be, ami a márciusi 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátást követi. A Gimme Credit vezető kötvényelemzője szerint a Baidu legutóbbi tőkeallokációja azt mutatja, hogy a vállalat teljes mértékben az AI felé fordul.
A The Information jelentése szerint a vállalat saját tervezésű chipeket kezdett használni AI-modelljei betanítására, ami csökkentheti függőségét az Nvidia chipektől, amelyeket washingtoni exportkorlátozások érintenek.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékos mínuszban áll, miközben napközben új történelmi csúcsra ment, a Hang Seng 1,6 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Kis elmozdulást mutatnak az amerikai tőzsdék a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, aa S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százaléknál kisebb elmozdulást jelez előre.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban 1:50-kor Japán augusztusi külkereskedelmi statisztikái látnak napvilágot. Délelőtt 11 órakor az Európai Unió publikálja az augusztusi végleges inflációs adatot.
A nap legfontosabb eseménye este 20 órakor lesz: ekkor tartja kamatdöntő ülését a Federal Reserve,
majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart, amely kulcsfontosságú információkat adhat a piacok számára a további amerikai monetáris politikai lépésekről. A piacok ma 25 bázispontos csökkentést várnak és az októberi és decemberi ülésre is vágást várnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 757,9
|-0,3%
|0,1%
|1,8%
|7,6%
|9,9%
|63,2%
|S&P 500
|6 606,76
|-0,1%
|1,4%
|2,4%
|12,3%
|17,3%
|95,1%
|Nasdaq
|24 274,25
|-0,1%
|1,8%
|2,4%
|15,5%
|25,0%
|115,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 902,27
|0,3%
|3,3%
|3,5%
|12,6%
|22,7%
|91,3%
|Hang Seng
|26 438,51
|0,0%
|1,9%
|4,6%
|31,8%
|51,8%
|6,9%
|CSI 300
|4 523,34
|-0,2%
|2,0%
|7,6%
|15,0%
|43,2%
|-2,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 329,24
|-1,8%
|-1,6%
|-4,2%
|17,2%
|25,2%
|76,0%
|CAC
|7 818,22
|-1,0%
|0,9%
|-1,3%
|5,9%
|5,0%
|54,1%
|FTSE
|9 195,66
|-0,9%
|-0,5%
|0,6%
|12,5%
|11,1%
|51,3%
|FTSE MIB
|42 504,56
|-1,3%
|1,2%
|-0,4%
|24,3%
|26,6%
|112,9%
|IBEX
|15 163,3
|-1,5%
|0,9%
|-0,7%
|30,8%
|30,9%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 877,81
|-0,8%
|-2,7%
|-5,0%
|25,9%
|37,3%
|192,5%
|ATX
|4 577,95
|-1,5%
|-1,7%
|-5,5%
|25,0%
|27,3%
|102,7%
|PX
|2 278,55
|-0,6%
|-0,1%
|-1,9%
|29,5%
|44,5%
|155,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 010
|0,0%
|-2,3%
|-5,4%
|33,7%
|56,8%
|183,0%
|Mol
|2 800
|-0,4%
|-3,1%
|-5,9%
|2,6%
|6,2%
|72,8%
|Richter
|9 895
|-2,4%
|-4,9%
|-5,9%
|-4,9%
|-8,0%
|44,7%
|Magyar Telekom
|1 860
|-1,9%
|0,3%
|-3,0%
|46,0%
|82,0%
|409,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,89
|1,9%
|3,0%
|1,7%
|-10,4%
|-8,7%
|61,6%
|Brent
|68,52
|1,5%
|3,2%
|4,1%
|-8,3%
|-5,6%
|62,0%
|Arany
|3 684,37
|0,5%
|1,3%
|10,2%
|40,3%
|42,7%
|87,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,5750
|0,0%
|-0,9%
|-1,3%
|-5,3%
|-1,1%
|8,6%
|USDHUF
|328,6998
|-0,8%
|-1,9%
|-2,5%
|-17,3%
|-7,2%
|8,3%
|GBPHUF
|448,0549
|-0,5%
|-1,4%
|-2,1%
|-10,0%
|-4,3%
|13,7%
|EURUSD
|1,1852
|0,8%
|1,0%
|1,2%
|14,5%
|6,5%
|0,2%
|USDJPY
|147,4250
|0,0%
|0,2%
|0,4%
|-6,2%
|5,0%
|40,6%
|GBPUSD
|1,3657
|0,5%
|0,9%
|0,7%
|9,0%
|3,5%
|5,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 837
|1,3%
|4,8%
|-0,5%
|23,8%
|100,7%
|966,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,1%
|-1,2%
|-6,8%
|-12,2%
|11,0%
|484,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-0,1%
|1,2%
|-3,1%
|12,2%
|29,1%
|-657,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|-0,7%
|-1,7%
|0,0%
|6,0%
|11,6%
|185,4%
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?
Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításainkat és befektetéseinket is.
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában
Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.
