Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok

Egész nap a tegnapi zárószintek közelében mozogtak az irányadó európai indexek, most épp kis mínuszba csúsztak, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai piacon sem látszanak nagy mozgások a határidős indexek alapján, a Dow futures stagnál, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,1 százalékos csökkenést jelez előre a nyitásra.

A BUX is esik, 0,1 százalékos mínuszban van.