  • Megjelenítés
Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok
Üzlet

Egy év után kamatot vágott az amerikai jegybank - így reagáltak a piacok

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A piac egyelőre vegyesen reagált a kamatcsökkentésre, kitörő vásárlási hullám egyelőre nem látszik. A piac most Jerome Powellre figyel, aki 20:30-kor kezdte meg sajtótájékoztatóját.
Megosztás

Támadás érte a Duna House-t

Kibertámadás célpontjává vált a Duna House Group - tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán. A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.

Tovább a cikkhez
Támadás érte a Duna House-t
Megosztás

Hatalmas a volatilitás

Az arany árában

fél óra alatt 1-1,5%-os mozgások is voltak

a fed kamatdöntését követően, ami a rövid időtávon kereskedőknek nagy nyereséggel (vagy éppen veszteséggel) járhatott. Az arany a piac zárás előtt két órával a napi nyitó ára alatt van 3660 dolláron (-0,8%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Tovább a cikkhez
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
Megosztás

Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok

A várakozásokkal megegyezően, 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank (Fed). Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés - mutatjuk az első piaci reakciókat.

Tovább a cikkhez
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
Megosztás

Nyugovóra tértek az európai tőzsdék, de vajon mire kelnek?

Az európai részvénypiacok szerdán többségében stagnáltak, mivel a befektetők kivárnak a Fed mai kamatdöntése előtt.  Eközben a Puma árfolyama nagyot ugrott egy lehetséges felvásárlási ajánlat hírére.

Tovább a cikkhez
Nyugovóra tértek az európai tőzsdék, de vajon mire kelnek?
Megosztás

Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést

Folytatódott a korrekció a magyar piacon szerdán is, fél százalékot esett a BUX.

Tovább a cikkhez
Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést
Megosztás

Zuhannak a Manchest United részvényei

A szebb napokat is megélt Manchester United a futballpályák után a tőzsdén sem remekel. Ma éppen már 5,6 százalékos mínuszban van az árfolyam, miután zsinórban 6. éve lett veszteséges a klub. Ráadásul a menedzsment a jövő évre vonatkozó előrejelzését is lefelé módosította.

Megosztás

Egyesülhet az Adidas és a Puma?

Szárnyalnak a Puma részvényei a mai kereskedésben, miután egy amerikai befektető nyomására fellobbantak spekulációk azzal kapcsolatban, hogy a sportszergyártó egyesülhet az Adidas-szal - írja a német Boltwise.

Tovább a cikkhez
Egyesülhet az Adidas és a Puma?
Megosztás

Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani

Magyar idő szerint este 8 órakor ismerhetjük meg a Federal Reserve kamatdöntését. A vágás már borítékolható, Jerome Powell iránymutatásai azonban nagy mozgásokat hozhatnak a piacokon. A JP Morgan most 5 különböző forgatókönyvet is felvázolt, hogy mit hozhat a ma esti döntés a tőzsdékre nézve. Nézzük, melyik ez az 5 forgatókönyv.

Tovább a cikkhez
Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani
Megosztás

Kinyitott Amerika

Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,4 százalékos pluszban áll, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában

jelentős elbocsátásra készül a Ford kölni elektromosautó-gyártásában a gyenge kereslet miatt, akár ezer fős létszámleépítés is jöhet.

Tovább a cikkhez
Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában
Megosztás

Hihetetlen veszteséget halmozott fel a világhírű angol futballklub

A Manchester United újabb veszteséges évet zárt, ami sorozatban a hatodik mínuszos éve, és az idei pénzügyi évre a bevétel csökkenését jósolja a vezetőség.

Tovább a cikkhez
Hihetetlen veszteséget halmozott fel a világhírű angol futballklub
Megosztás

Mínuszba csúsztak a tőzsdék

Egész nap a tegnapi zárószintek közelében mozogtak az irányadó európai indexek, most épp kis mínuszba csúsztak, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai piacon sem látszanak nagy mozgások a határidős indexek alapján, a Dow futures stagnál, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,1 százalékos csökkenést jelez előre a nyitásra.

A BUX is esik, 0,1 százalékos mínuszban van.

Megosztás

Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja

Az európai tőzsdéken enyhén pozitív a hangulat a Fed kamatdöntése előtt, a BUX kis mínuszban áll. A 4iG és a Rába árfolyama ma is nagyot megy a tegnapi korrekció után.

Tovább a cikkhez
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja
Megosztás

Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben

A Novo Nordisk vezető tisztségviselője szerint a GLP-1 gyógyszereinek tesztelése az Alzheimer-kór kezelésére olyan, mint egy "lottószelvény", utalva a bizonytalan kilátásokra, de hatalmas potenciálra.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben
Megosztás

Nagy ügyfelet szerzett az Alibaba, pluszban az árfolyam

Emelkednek az Alibaba részvényei az amerikai tőzsdén a nyitás előtti kereskedésben, miután kínai lapértesülések szerint egy nagy ügyfelet szerzett mesterséges intelligencia chipjére, a China Unicom mobilszolgáltatót.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából

A kínai internetszabályozó hatóság megtiltotta a vezető technológiai cégeknek az Nvidia mesterséges intelligencia chipjeinek vásárlását, és a meglévő rendelések törlését rendelte el az amerikai technológiától való függőség csökkentése érdekében - tudta meg a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából
Megosztás

Óvatos emelkedés az európai tőzsdéken

Óvatos emelkedéseket látni az európai tőzsdéken ma délelőtt az amerikai jegybank esti döntésére várva, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a DAX 0,4 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll, a CAC-40 stagnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A brit kiskereskedelmi cégek, mint a Marks & Spencer és a Sainsbury közel 3 százalékos pluszban állnak a brit inflációs adatok után, amelyek azt mutatták, hogy az élelmiszerárak több mint 5 százalékkal emelkedtek augusztusban.

Emelkednek a védelmi részvények is ma Európában, a Rheinmetall, a Hensoldt és a Saab 2 százalék körüli pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Nagy felvásárlást vitt véghez a magyar tőzsde agrárcége

Az UBM sikeresen lezárta a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító, a holland Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását – közölte a cég.

Tovább a cikkhez
Nagy felvásárlást vitt véghez a magyar tőzsde agrárcége
Megosztás

Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

A hét legfontosabb napján mindenki a Fed kamatdöntésére és annak potenciális piaci hatásaira fókuszál, eközben azonban több izgalmas tőzsdei sztorit is láthatunk. Ezekkel mi is rendszeresen foglalkozunk, most egy olyan részvényt hoztunk, amely az egyik elemző szerint több mint 50 százalékkal többet érhet, ráadásul több szempontból is izgalmas befektetés. Nézzük mit érdemes tudni erről a részvényről.

Tovább a cikkhez
Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény
Megosztás

Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma

A brit infláció 3,8 százalékon ragadt augusztusban, ami továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatközléséből. A tartósan erős árnyomás miatt a befektetők nem számítanak már újabb kamatcsökkentésre az idei évben a Bank of Englandtől, az elemzők egy része pedig már egyenesen a kamatcsökkentési ciklus végéről beszél.

Tovább a cikkhez
Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma
Megosztás

Ma is nagyon mozog a 4iG és a Rába

Nagy mozgások vannak ma is a 4iG és a Rába részvényeinél, a 4iG árfolyama 5,5 százalékos pluszban áll, a Rába 4,9 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért

Az Egyesült Államokban járt Jászai Gellért, ahol Takács Szabolcs nagykövettel, valamint a 4iG csapatával számos fontos találkozón részt vett – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Tovább a cikkhez
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért
Megosztás

164 ezer autót hív vissza a Stellantis

A Stellantis közel 164 ezer Jeep járművet hív vissza az Egyesült Államokban ajtódíszléc-problémák miatt, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
Megosztás

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Óvatos emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is kis pluszban áll a nyitást követő percekben.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Megosztás

A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól

A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.

Tovább a cikkhez
A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
Megosztás

Száguld a Baidu részvénye

A Baidu részvényei közel 16%-kal emelkedtek Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás megerősítette mesterséges intelligencia stratégiáját és új partnerséget jelentett be.

A társaság a héten mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást kötött a China Merchants Group állami vállalattal, amely a közlekedés, pénzügy és ingatlanfejlesztés területén tevékenykedik. A Baidu agresszíven fejleszti mesterséges intelligencia üzletágát, amelynek része a népszerű Ernie Bot nevű nagy nyelvi modell és AI chatbot is. A múlt heti fejlesztői konferencián a Baidu számos AI-fejlesztést mutatott be, köztük az Ernie X 1.1-et. A vállalat szerint a modell teljesítménye több teljesítménymérő teszt alapján felülmúlta a kínai DeepSeek startup legújabb modelljét.

A vállalat kedden 4,4 milliárd jüan értékű kötvénykibocsátást jelentett be, ami a márciusi 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátást követi. A Gimme Credit vezető kötvényelemzője szerint a Baidu legutóbbi tőkeallokációja azt mutatja, hogy a vállalat teljes mértékben az AI felé fordul.

A The Information jelentése szerint a vállalat saját tervezésű chipeket kezdett használni AI-modelljei betanítására, ami csökkentheti függőségét az Nvidia chipektől, amelyeket washingtoni exportkorlátozások érintenek.

Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékos mínuszban áll, miközben napközben új történelmi csúcsra ment, a Hang Seng 1,6 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
  • Kis elmozdulást mutatnak az amerikai tőzsdék a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, aa S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százaléknál kisebb elmozdulást jelez előre.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban 1:50-kor Japán augusztusi külkereskedelmi statisztikái látnak napvilágot. Délelőtt 11 órakor az Európai Unió publikálja az augusztusi végleges inflációs adatot.

A nap legfontosabb eseménye este 20 órakor lesz: ekkor tartja kamatdöntő ülését a Federal Reserve,

majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart, amely kulcsfontosságú információkat adhat a piacok számára a további amerikai monetáris politikai lépésekről. A piacok ma 25 bázispontos csökkentést várnak és az októberi és decemberi ülésre is vágást várnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 757,9 -0,3% 0,1% 1,8% 7,6% 9,9% 63,2%
S&P 500 6 606,76 -0,1% 1,4% 2,4% 12,3% 17,3% 95,1%
Nasdaq 24 274,25 -0,1% 1,8% 2,4% 15,5% 25,0% 115,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 902,27 0,3% 3,3% 3,5% 12,6% 22,7% 91,3%
Hang Seng 26 438,51 0,0% 1,9% 4,6% 31,8% 51,8% 6,9%
CSI 300 4 523,34 -0,2% 2,0% 7,6% 15,0% 43,2% -2,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 329,24 -1,8% -1,6% -4,2% 17,2% 25,2% 76,0%
CAC 7 818,22 -1,0% 0,9% -1,3% 5,9% 5,0% 54,1%
FTSE 9 195,66 -0,9% -0,5% 0,6% 12,5% 11,1% 51,3%
FTSE MIB 42 504,56 -1,3% 1,2% -0,4% 24,3% 26,6% 112,9%
IBEX 15 163,3 -1,5% 0,9% -0,7% 30,8% 30,9% 113,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 877,81 -0,8% -2,7% -5,0% 25,9% 37,3% 192,5%
ATX 4 577,95 -1,5% -1,7% -5,5% 25,0% 27,3% 102,7%
PX 2 278,55 -0,6% -0,1% -1,9% 29,5% 44,5% 155,0%
Magyar blue chipek              
OTP 29 010 0,0% -2,3% -5,4% 33,7% 56,8% 183,0%
Mol 2 800 -0,4% -3,1% -5,9% 2,6% 6,2% 72,8%
Richter 9 895 -2,4% -4,9% -5,9% -4,9% -8,0% 44,7%
Magyar Telekom 1 860 -1,9% 0,3% -3,0% 46,0% 82,0% 409,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,89 1,9% 3,0% 1,7% -10,4% -8,7% 61,6%
Brent 68,52 1,5% 3,2% 4,1% -8,3% -5,6% 62,0%
Arany 3 684,37 0,5% 1,3% 10,2% 40,3% 42,7% 87,3%
Devizák              
EURHUF 389,5750 0,0% -0,9% -1,3% -5,3% -1,1% 8,6%
USDHUF 328,6998 -0,8% -1,9% -2,5% -17,3% -7,2% 8,3%
GBPHUF 448,0549 -0,5% -1,4% -2,1% -10,0% -4,3% 13,7%
EURUSD 1,1852 0,8% 1,0% 1,2% 14,5% 6,5% 0,2%
USDJPY 147,4250 0,0% 0,2% 0,4% -6,2% 5,0% 40,6%
GBPUSD 1,3657 0,5% 0,9% 0,7% 9,0% 3,5% 5,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 837 1,3% 4,8% -0,5% 23,8% 100,7% 966,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,1% -1,2% -6,8% -12,2% 11,0% 484,6%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -0,1% 1,2% -3,1% 12,2% 29,1% -657,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,7% -1,7% 0,0% 6,0% 11,6% 185,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Alakulnak a jó hírek az USA-ban

Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén

Címlapkép forrása: Anton Petrus

Megosztás

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításainkat és befektetéseinket is.

Tovább a cikkhez
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?
Megosztás

Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.

Tovább a cikkhez
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2160537622
Üzlet
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
Pénzcentrum
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility