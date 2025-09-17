Egyesülhet az Adidas és a Puma?

Roy Adams, a Metronucleartól vetette fel az egyesülés ötletét, ami jelentős emelkedést eredményezett a Puma részvényárfolyamában,

ma 4 százalékos pluszban járnak a papírok.

Adams szerint az összeolvadás jobb bánásmódot biztosíthatna a kisrészvényesek számára, különösen mivel a Puma részvényei már több mint felét elvesztették értéküknek idén.

A DZ Bank elemzője a spekulációkkal kapcsolatban rámutatott a két vállalat közös történelmére, a két cég testvérek közötti konfliktusból alakult ki. Első pillantásra vonzónak tűnhet egy összeolvadás, de Maul szerint az Adidasnak nincs szüksége arra, hogy eltérjen az organikus növekedésre összpontosító stratégiájától. A kannibalizáció és a további márkák integrációjának kockázatait nem szabad alábecsülni - véli az elemző.

A Pinault család holdingja, a Groupe Artemis, amely részesedéssel rendelkezik a Pumábban, szintén döntő szerepet játszhat az eseményekben. François-Henri Pinault, a luxuscikkeket gyártó Kering csoport elnöke, amelyhez az Artemis tartozik, nemrég hangsúlyozta, hogy minden lehetőséget nyitva akarnak tartani.

Az Adidas részvényei nem reagálnak ma érdemben, 0,1 százalékos pluszban áll a részvények árfolyama.

