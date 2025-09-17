Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?

A Baidu részvényei közel 16%-kal emelkedtek Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás megerősítette mesterséges intelligencia stratégiáját és új partnerséget jelentett be.

A társaság a héten mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást kötött a China Merchants Group állami vállalattal, amely a közlekedés, pénzügy és ingatlanfejlesztés területén tevékenykedik. A Baidu agresszíven fejleszti mesterséges intelligencia üzletágát, amelynek része a népszerű Ernie Bot nevű nagy nyelvi modell és AI chatbot is. A múlt heti fejlesztői konferencián a Baidu számos AI-fejlesztést mutatott be, köztük az Ernie X 1.1-et. A vállalat szerint a modell teljesítménye több teljesítménymérő teszt alapján felülmúlta a kínai DeepSeek startup legújabb modelljét.

A vállalat kedden 4,4 milliárd jüan értékű kötvénykibocsátást jelentett be, ami a márciusi 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátást követi. A Gimme Credit vezető kötvényelemzője szerint a Baidu legutóbbi tőkeallokációja azt mutatja, hogy a vállalat teljes mértékben az AI felé fordul.

A The Information jelentése szerint a vállalat saját tervezésű chipeket kezdett használni AI-modelljei betanítására, ami csökkentheti függőségét az Nvidia chipektől, amelyeket washingtoni exportkorlátozások érintenek.