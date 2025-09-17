Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?

A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.
Száguld a Baidu részvénye
A Baidu részvényei közel 16%-kal emelkedtek Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás megerősítette mesterséges intelligencia stratégiáját és új partnerséget jelentett be.
A társaság a héten mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást kötött a China Merchants Group állami vállalattal, amely a közlekedés, pénzügy és ingatlanfejlesztés területén tevékenykedik. A Baidu agresszíven fejleszti mesterséges intelligencia üzletágát, amelynek része a népszerű Ernie Bot nevű nagy nyelvi modell és AI chatbot is. A múlt heti fejlesztői konferencián a Baidu számos AI-fejlesztést mutatott be, köztük az Ernie X 1.1-et. A vállalat szerint a modell teljesítménye több teljesítménymérő teszt alapján felülmúlta a kínai DeepSeek startup legújabb modelljét.
A vállalat kedden 4,4 milliárd jüan értékű kötvénykibocsátást jelentett be, ami a márciusi 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátást követi. A Gimme Credit vezető kötvényelemzője szerint a Baidu legutóbbi tőkeallokációja azt mutatja, hogy a vállalat teljes mértékben az AI felé fordul.
A The Information jelentése szerint a vállalat saját tervezésű chipeket kezdett használni AI-modelljei betanítására, ami csökkentheti függőségét az Nvidia chipektől, amelyeket washingtoni exportkorlátozások érintenek.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékos mínuszban áll, miközben napközben új történelmi csúcsra ment, a Hang Seng 1,6 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Kis elmozdulást mutatnak az amerikai tőzsdék a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, aa S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százaléknál kisebb elmozdulást jelez előre.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban 1:50-kor Japán augusztusi külkereskedelmi statisztikái látnak napvilágot. Délelőtt 11 órakor az Európai Unió publikálja az augusztusi végleges inflációs adatot.
A nap legfontosabb eseménye este 20 órakor lesz: ekkor tartja kamatdöntő ülését a Federal Reserve,
majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart, amely kulcsfontosságú információkat adhat a piacok számára a további amerikai monetáris politikai lépésekről. A piacok ma 25 bázispontos csökkentést várnak és az októberi és decemberi ülésre is vágást várnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 757,9
|-0,3%
|0,1%
|1,8%
|7,6%
|9,9%
|63,2%
|S&P 500
|6 606,76
|-0,1%
|1,4%
|2,4%
|12,3%
|17,3%
|95,1%
|Nasdaq
|24 274,25
|-0,1%
|1,8%
|2,4%
|15,5%
|25,0%
|115,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 902,27
|0,3%
|3,3%
|3,5%
|12,6%
|22,7%
|91,3%
|Hang Seng
|26 438,51
|0,0%
|1,9%
|4,6%
|31,8%
|51,8%
|6,9%
|CSI 300
|4 523,34
|-0,2%
|2,0%
|7,6%
|15,0%
|43,2%
|-2,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 329,24
|-1,8%
|-1,6%
|-4,2%
|17,2%
|25,2%
|76,0%
|CAC
|7 818,22
|-1,0%
|0,9%
|-1,3%
|5,9%
|5,0%
|54,1%
|FTSE
|9 195,66
|-0,9%
|-0,5%
|0,6%
|12,5%
|11,1%
|51,3%
|FTSE MIB
|42 504,56
|-1,3%
|1,2%
|-0,4%
|24,3%
|26,6%
|112,9%
|IBEX
|15 163,3
|-1,5%
|0,9%
|-0,7%
|30,8%
|30,9%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 877,81
|-0,8%
|-2,7%
|-5,0%
|25,9%
|37,3%
|192,5%
|ATX
|4 577,95
|-1,5%
|-1,7%
|-5,5%
|25,0%
|27,3%
|102,7%
|PX
|2 278,55
|-0,6%
|-0,1%
|-1,9%
|29,5%
|44,5%
|155,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 010
|0,0%
|-2,3%
|-5,4%
|33,7%
|56,8%
|183,0%
|Mol
|2 800
|-0,4%
|-3,1%
|-5,9%
|2,6%
|6,2%
|72,8%
|Richter
|9 895
|-2,4%
|-4,9%
|-5,9%
|-4,9%
|-8,0%
|44,7%
|Magyar Telekom
|1 860
|-1,9%
|0,3%
|-3,0%
|46,0%
|82,0%
|409,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,89
|1,9%
|3,0%
|1,7%
|-10,4%
|-8,7%
|61,6%
|Brent
|68,52
|1,5%
|3,2%
|4,1%
|-8,3%
|-5,6%
|62,0%
|Arany
|3 684,37
|0,5%
|1,3%
|10,2%
|40,3%
|42,7%
|87,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,5750
|0,0%
|-0,9%
|-1,3%
|-5,3%
|-1,1%
|8,6%
|USDHUF
|328,6998
|-0,8%
|-1,9%
|-2,5%
|-17,3%
|-7,2%
|8,3%
|GBPHUF
|448,0549
|-0,5%
|-1,4%
|-2,1%
|-10,0%
|-4,3%
|13,7%
|EURUSD
|1,1852
|0,8%
|1,0%
|1,2%
|14,5%
|6,5%
|0,2%
|USDJPY
|147,4250
|0,0%
|0,2%
|0,4%
|-6,2%
|5,0%
|40,6%
|GBPUSD
|1,3657
|0,5%
|0,9%
|0,7%
|9,0%
|3,5%
|5,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 837
|1,3%
|4,8%
|-0,5%
|23,8%
|100,7%
|966,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-0,1%
|-1,2%
|-6,8%
|-12,2%
|11,0%
|484,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-0,1%
|1,2%
|-3,1%
|12,2%
|29,1%
|-657,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|-0,7%
|-1,7%
|0,0%
|6,0%
|11,6%
|185,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
