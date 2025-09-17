  • Megjelenítés
Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?
Üzlet

Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?

Portfolio
Eljött a Fed várva várt kamatdöntő ülésének napja, amelyen kamatcsökkentést várnak a piacok, bár mértékével kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A piacokat kiváró hangulat jellemzi az esti események előtt, az amerikai indexek kis esésekkel zárták a keddi kereskedést, Ázsiában felemás a hangulat, de a Nikkei új csúcsra ment, mielőtt lefordult, az európai határidős indexek pedig a tegnapi mínuszok után mérsékelt emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra.
Megosztás

A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól

A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.

Tovább a cikkhez
A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
Megosztás

Száguld a Baidu részvénye

A Baidu részvényei közel 16%-kal emelkedtek Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás megerősítette mesterséges intelligencia stratégiáját és új partnerséget jelentett be.

A társaság a héten mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást kötött a China Merchants Group állami vállalattal, amely a közlekedés, pénzügy és ingatlanfejlesztés területén tevékenykedik. A Baidu agresszíven fejleszti mesterséges intelligencia üzletágát, amelynek része a népszerű Ernie Bot nevű nagy nyelvi modell és AI chatbot is. A múlt heti fejlesztői konferencián a Baidu számos AI-fejlesztést mutatott be, köztük az Ernie X 1.1-et. A vállalat szerint a modell teljesítménye több teljesítménymérő teszt alapján felülmúlta a kínai DeepSeek startup legújabb modelljét.

A vállalat kedden 4,4 milliárd jüan értékű kötvénykibocsátást jelentett be, ami a márciusi 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátást követi. A Gimme Credit vezető kötvényelemzője szerint a Baidu legutóbbi tőkeallokációja azt mutatja, hogy a vállalat teljes mértékben az AI felé fordul.

A The Information jelentése szerint a vállalat saját tervezésű chipeket kezdett használni AI-modelljei betanítására, ami csökkentheti függőségét az Nvidia chipektől, amelyeket washingtoni exportkorlátozások érintenek.

Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékos mínuszban áll, miközben napközben új történelmi csúcsra ment, a Hang Seng 1,6 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
  • Kis elmozdulást mutatnak az amerikai tőzsdék a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, aa S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százaléknál kisebb elmozdulást jelez előre.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban 1:50-kor Japán augusztusi külkereskedelmi statisztikái látnak napvilágot. Délelőtt 11 órakor az Európai Unió publikálja az augusztusi végleges inflációs adatot.

A nap legfontosabb eseménye este 20 órakor lesz: ekkor tartja kamatdöntő ülését a Federal Reserve,

majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart, amely kulcsfontosságú információkat adhat a piacok számára a további amerikai monetáris politikai lépésekről. A piacok ma 25 bázispontos csökkentést várnak és az októberi és decemberi ülésre is vágást várnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 40,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 757,9 -0,3% 0,1% 1,8% 7,6% 9,9% 63,2%
S&P 500 6 606,76 -0,1% 1,4% 2,4% 12,3% 17,3% 95,1%
Nasdaq 24 274,25 -0,1% 1,8% 2,4% 15,5% 25,0% 115,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 902,27 0,3% 3,3% 3,5% 12,6% 22,7% 91,3%
Hang Seng 26 438,51 0,0% 1,9% 4,6% 31,8% 51,8% 6,9%
CSI 300 4 523,34 -0,2% 2,0% 7,6% 15,0% 43,2% -2,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 329,24 -1,8% -1,6% -4,2% 17,2% 25,2% 76,0%
CAC 7 818,22 -1,0% 0,9% -1,3% 5,9% 5,0% 54,1%
FTSE 9 195,66 -0,9% -0,5% 0,6% 12,5% 11,1% 51,3%
FTSE MIB 42 504,56 -1,3% 1,2% -0,4% 24,3% 26,6% 112,9%
IBEX 15 163,3 -1,5% 0,9% -0,7% 30,8% 30,9% 113,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 877,81 -0,8% -2,7% -5,0% 25,9% 37,3% 192,5%
ATX 4 577,95 -1,5% -1,7% -5,5% 25,0% 27,3% 102,7%
PX 2 278,55 -0,6% -0,1% -1,9% 29,5% 44,5% 155,0%
Magyar blue chipek              
OTP 29 010 0,0% -2,3% -5,4% 33,7% 56,8% 183,0%
Mol 2 800 -0,4% -3,1% -5,9% 2,6% 6,2% 72,8%
Richter 9 895 -2,4% -4,9% -5,9% -4,9% -8,0% 44,7%
Magyar Telekom 1 860 -1,9% 0,3% -3,0% 46,0% 82,0% 409,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,89 1,9% 3,0% 1,7% -10,4% -8,7% 61,6%
Brent 68,52 1,5% 3,2% 4,1% -8,3% -5,6% 62,0%
Arany 3 684,37 0,5% 1,3% 10,2% 40,3% 42,7% 87,3%
Devizák              
EURHUF 389,5750 0,0% -0,9% -1,3% -5,3% -1,1% 8,6%
USDHUF 328,6998 -0,8% -1,9% -2,5% -17,3% -7,2% 8,3%
GBPHUF 448,0549 -0,5% -1,4% -2,1% -10,0% -4,3% 13,7%
EURUSD 1,1852 0,8% 1,0% 1,2% 14,5% 6,5% 0,2%
USDJPY 147,4250 0,0% 0,2% 0,4% -6,2% 5,0% 40,6%
GBPUSD 1,3657 0,5% 0,9% 0,7% 9,0% 3,5% 5,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 837 1,3% 4,8% -0,5% 23,8% 100,7% 966,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -0,1% -1,2% -6,8% -12,2% 11,0% 484,6%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -0,1% 1,2% -3,1% 12,2% 29,1% -657,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,7% -1,7% 0,0% 6,0% 11,6% 185,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Alakulnak a jó hírek az USA-ban

Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén

Címlapkép forrása: Anton Petrus

Megosztás

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításainkat és befektetéseinket is.

Tovább a cikkhez
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?
Megosztás

Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.

Tovább a cikkhez
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Rá sem fogunk ismerni a Nestlére, ha bejönnek a tervek
Üzlet
A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
Pénzcentrum
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility