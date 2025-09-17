Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,3 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és a Rába vezette a sort 8,6 illetve 3,6 százalékos emelkedéssel, a lista végén az ANY állt 3,4 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei,
de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
