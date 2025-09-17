  • Megjelenítés
Felszámolják az ingyenpénzt ígérő magyar startupot
Felszámolják az ingyenpénzt ígérő magyar startupot

Felszámolás alá került a Recash-alkalmazást működtető Statosfera Kft., amely bankkártyás vásárlások után ígért visszatérítést ügyfeleinek. A több százmillió forintnyi állami kockázati tőkét is bevonó startup jövője bizonytalan, a hitelezők kifizetése a cég szoftverének értékesítési lehetőségeitől függ - írja a 24.hu. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
A Miskolci Törvényszék fizetésképtelenné nyilvánította a Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-t, amely a Recash-alkalmazás üzemeltetőjeként vált ismertté. A bíróság

2025. június 6-án rendelte el a cég felszámolását, miután tavaly decemberben kezdeményezték az eljárást.

A Recash-alkalmazás lényege az volt, hogy a felhasználók bankkártyás vásárlásai után automatikus visszatérítést ígért. Olvasói jelzések szerint azonban az utolsó időszakban már nem működött megfelelően a rendszer, és több ügyfél sem kapta meg a neki járó összeget:

Milliós bírságot zúdított az ingyenpénzes magyar startup mögött álló cégre az MNB

Nehéz helyzetbe került az ingyenpénzes magyar startup, új lapot nyitnak

A felszámolási eljárás lefolytatására a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölték ki, vélhetően azért, mert a részvényesek között állami szervezetek is szerepelnek, amelyek közpénzt fektettek a vállalkozásba. Az ígéretes startupba több százmillió forint állami kockázati tőke áramlott, emellett közösségi finanszírozás útján is gyűjtöttek befektetőket.

Zádor Balázs, a Statosfera egyik alapítója a lap kérdésére reagálva elmondta: "A Statosfera fennállása alatt 100 millió forintot jóval meghaladó cashbacket gyűjtöttek össze és fizettek ki a felhasználóknak", valamint hozzátette, hogy a kifizetetlen visszatérítések "maximum pár százezer forintos nagyságrendben" ragadtak bent a rendszerben.

A cég jövője és a hitelezők kifizetésének esélye nagyban függ attól, hogy a vállalkozás egyetlen értékére – a kifejlesztett szoftverre – akad-e vevő, és ha igen, milyen áron sikerül értékesíteni azt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

