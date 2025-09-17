Felszámolják az ingyenpénzt ígérő magyar startupot

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Miskolci Törvényszék fizetésképtelenné nyilvánította a Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-t, amely a Recash-alkalmazás üzemeltetőjeként vált ismertté. A bíróság

2025. június 6-án rendelte el a cég felszámolását, miután tavaly decemberben kezdeményezték az eljárást.

A Recash-alkalmazás lényege az volt, hogy a felhasználók bankkártyás vásárlásai után automatikus visszatérítést ígért. Olvasói jelzések szerint azonban az utolsó időszakban már nem működött megfelelően a rendszer, és több ügyfél sem kapta meg a neki járó összeget:

A felszámolási eljárás lefolytatására a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölték ki, vélhetően azért, mert a részvényesek között állami szervezetek is szerepelnek, amelyek közpénzt fektettek a vállalkozásba. Az ígéretes startupba több százmillió forint állami kockázati tőke áramlott, emellett közösségi finanszírozás útján is gyűjtöttek befektetőket.

Zádor Balázs, a Statosfera egyik alapítója a lap kérdésére reagálva elmondta: "A Statosfera fennállása alatt 100 millió forintot jóval meghaladó cashbacket gyűjtöttek össze és fizettek ki a felhasználóknak", valamint hozzátette, hogy a kifizetetlen visszatérítések "maximum pár százezer forintos nagyságrendben" ragadtak bent a rendszerben.

A cég jövője és a hitelezők kifizetésének esélye nagyban függ attól, hogy a vállalkozás egyetlen értékére – a kifejlesztett szoftverre – akad-e vevő, és ha igen, milyen áron sikerül értékesíteni azt.

