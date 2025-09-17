  • Megjelenítés
Hihetetlen veszteséget halmozott fel a világhírű angol futballklub

A Manchester United újabb veszteséges évet zárt, ami sorozatban a hatodik mínuszos éve, és az idei pénzügyi évre a bevétel csökkenését jósolja a vezetőség.
A klub szerdán közölte, hogy a június 30-án zárult évre

33 millió font veszteséget könyvelt el,

ami bár sorozatban a hatodik mínuszos év, de javulást jelent az előző évi 113,2 millió fontos veszteséghez képest. Az alacsonyabb éves veszteség a jelentős költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhető, amelyeket a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében vezettek be a több éves gyenge teljesítmény után.

Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos, aki a részvények körülbelül 29 százalékát birtokolja és felügyeli a labdarúgó-szakosztályt, költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be, köztük létszámcsökkentést, magasabb jegyárakat és az ingyenes ebédek megszüntetését a személyzeti étkezdékben.

Az európai kupasorozatokból való idei távolmaradás azonban csökkenti a közvetítési bevételeket, rontja a cash flow-t és megterheli a mérleget, fokozva a pénzügyi nyomást és a szurkolói kritikákat. A pályán a United kezdése az új Premier League-szezonban – egy győzelem, egy döntetlen és két vereség – frusztrálttá tette a szurkolókat, annak ellenére, hogy a nyáron mintegy 230 millió fontot költöttek új támadójátékosokra.

A következő évben sem látszik a fordulat, a klub a 2026-os pénzügyi évre 640-660 millió font közötti bevételt vár, szemben a június 30-án zárult év 666,5 millió fontos bevételével.

A Manchester United 2023 óta mintegy 175 millió font veszteséget halmozott fel. A Premier League Jövedelmezőségi és Fenntarthatósági Szabályai (PSR) három év alatt 105 millió fontban maximalizálják a veszteséget, bár az infrastruktúrába, akadémiákba, jótékonyságba és női labdarúgásba történő beruházások levonhatók. A klub közölte, hogy megfelel mind a PSR, mind az UEFA Pénzügyi Fair Play szabályozásának.

A New York-i tőzsdén jegyzett részvényei közel 8 százalékos mínuszban állnak a nyitás előtti kereskedésben.

