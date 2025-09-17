Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok

A várakozásokkal megegyezően, 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank (Fed). Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés - mutatjuk az első piaci reakciókat.

A várakozásoknak megfelelően 4,25-4,5%-os sávból a 4-4,25% sávra csökkentette az alapkamatot az amerikai jegybank.

Ez megfelel az előzetes piaci várakozásoknak, de nézzük, hogy reagálnak a piacok:

Az S&P 500 a bejelentést követően 0,2%-ot erősödött, de azóta már a bejelentéskori árjegyzése alatt van.

a bejelentést követően 0,2%-ot erősödött, de azóta már a bejelentéskori árjegyzése alatt van. A technológiai cégeket magában foglaló Nasdaq is megugrott a kamatvágásra, de hasonlóan a top 500 amerikai vállalatot tömörítő indexhez, azóta már visszaadta az erősödését.

is megugrott a kamatvágásra, de hasonlóan a top 500 amerikai vállalatot tömörítő indexhez, azóta már visszaadta az erősödését. A Magnificent seven csoportot képviselő Apple, Amazon, Meta, Tesla, Google, Microsoft és Nvidia részvények vegyesen néznek ki, de nem látszik egyelőre vásárlási örömünnep a kereskedésükben.

A döntést már korábban beárazhatta a piac, ami megfelel az amerikai jegybank szándékának is:

nagyon ritkán választ olyan lépést a Fed, amely a piaci várakozásoknak ellentmond.

Ezzel is próbálja megőrizni a piacok stabilitását. Ezért a kamatdöntéseit megelőzően kommunikációjában mindig előrejelzi a várható döntését.

A következő piacmozgató esemény a Fed elnökének, Jerome Powellnek a sajtótájékoztatója 20:30-tól.

