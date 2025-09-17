Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben

A Novo Nordisk vezető tisztségviselője szerint a GLP-1 gyógyszereinek tesztelése az Alzheimer-kór kezelésére olyan, mint egy "lottószelvény", utalva a bizonytalan kilátásokra, de hatalmas potenciálra.

A dán gyógyszergyártó 2025 végére várja az Alzheimer-kór kezelésére irányuló kulcsfontosságú klinikai vizsgálatának eredményeit. A fogyásban elért kiemelkedő siker után az Alzheimer-kór lehet a következő fontos alkalmazási terület a GLP-1 típusú gyógyszerek, mint a szemaglutid számára, ahogy a gyártók az elhízáson és cukorbetegségen túli lehetőségeket kutatják.

A Novo Nordisk azt vizsgálja, hogy a szemaglutid - az Ozempic és Wegovy nevű sikerkészítmények hatóanyaga -

képes-e lassítani a kognitív hanyatlást korai stádiumú Alzheimer-kóros betegeknél.

Ezek az első nagyszabású kutatások, amelyek a szemaglutid potenciálját vizsgálják ennél a progresszív agyi rendellenességnél, amely a demencia leggyakoribb típusa.

Bár egyes befektetők a diverzifikációt szorgalmazzák, Ludovic Helfgott, a Novo Nordisk alelnöke megerősítette, hogy a vállalat továbbra is az elhízásra, a cukorbetegségre és a kapcsolódó társbetegségekre összpontosít, és nem tervez más betegségterületekre való terjeszkedést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images