Nagy felvásárlást vitt véghez a magyar tőzsde agrárcége
Nagy felvásárlást vitt véghez a magyar tőzsde agrárcége

Az UBM sikeresen lezárta a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító, a holland Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását – közölte a cég.

A hazánkban összesen 130 munkatársat foglalkoztató és a 2024-es évben közel 28 milliárd forintos nettó árbevételt produkáló, a baromfitakarmányok gyártása területén Magyarországon vezető szerepet betöltő Agrifirm a jövőben UBM Nutrition Zrt. néven, az UBM Csoport részeként folytatja tevékenységét – áll a cég közleményében.

A felvásárlás sikeres lezárása nem csupán a két vállalat jogi összekapcsolódását jelenti, hanem egy olyan jövő kezdetét is, amelyben a hazai vezető szerepünket erősítve szeretnénk egy hatékony, európai szinten is versenyképes méretű takarmányipari vállalatot felépíteni

- mondta el a tranzakció zárása kapcsán Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

A közel 30 éves múltra visszatekintő UBM Csoport stratégiai célkitűzése, hogy kiterjedt kereskedelmi és gyártási hálózatával megkerülhetetlen szereplővé váljon az agrárium területén a Kárpát-medence országaiban, emellett a Fekete-tengertől egészen Olaszországig lefedje a piacokat a takarmányexport és a commodity-kereskedelem tekintetében.

Az UBM Magyarország piacvezető takarmánygyártója, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője. Az UBM Csoport a 2023. július 1-től 2024. június 30-ig tartó üzleti évében 198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el. Az UBM Csoport 19 országba exportál, ezekből származik árbevételének több mint fele is.

