Nyugovóra tértek az európai tőzsdék, de vajon mire kelnek?

Az európai részvénypiacok szerdán többségében stagnáltak, mivel a befektetők kivárnak a Fed mai kamatdöntése előtt. Eközben a Puma árfolyama nagyot ugrott egy lehetséges felvásárlási ajánlat hírére.

Az európai részvénypiacok szerdán gyakorlatilag stagnáltak, mivel a befektetők valószínűleg nem akartak új pozíciókat nyitni az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve (Fed) kamatdöntő ülése előtt. A figyelem középpontjában tehát továbbra is

az amerikai jegybank előzetesen várt 25 bázispontos kamatcsökkentése,

valamint Jerome Powell elnök előretekintő kommentárjai állnak.

Mit mutatnak az európai tőzsdék?

A STOXX 600 index 0,05%-kal 550,53 pontra süllyedt, ezzel egyhetes mélypontot ért el. Bár a piacnak már volt ideje beárazni a negyed százalékpontos vágást, a befektetők számára a fő kérdés, hogy a Fed csak egyszeri lépésre készül, vagy

egy kamatcsökkentési ciklus első állomásáról van szó.

Az olajpiacon irányadó Brent és az európai gázárakat meghatározó TTF árai a döntés előtt egységesen 0,5% körüli mínuszban vannak. A Fed döntése ugyanis nem csak a részvénypiacot, hanem az árupiacot is érdekli: ez alapján árazzak be, hogy milyenek lesznek a gazdasági kilátások egy alacsonyabb amerikai kamatkörnyezetben.

A nap legnagyobb nyertese a Puma volt.

Anémet sportszergyártó árfolyama 16,7%-kal majdnem két hónapos csúcsra ugrott, miután az a hír terjedt el, hogy két befektető – Jamie Salter (Authentic Brands) és Alex Dibelius (CVC) – érdeklődik a Pinault család 29%-os részesedése iránt.

A bankszektorban Commerzbank 2,7%-kal, UniCredit 3,5%-kal esett, miután Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója „barátságtalannak” nevezte az olasz bank közeledését, és figyelmeztetett, hogy egy esetleges fúzió bevételkiesést okozna.

A veszteségeket részben ellensúlyozta a technológiai szektor.

A SAP 3,2%-kal erősödött, miután a Jefferies elemzői kedvező kilátásokat fogalmaztak meg a felhőszolgáltatások és a válallat szabad cash-flow alakulása kapcsán. Hozzá kell tenni, hogy a részvény ezt megelőzően kedden 11 hónapos mélyponton zárt a lassuló felhőszolgáltatási növekedési aggodalmak miatt.

A dán Novo Nordisk 2,9%-ot emelkedett, miután a Berenberg felminősítette a papírt „vételre”.

Összességében az európai piacok a Fed döntésére várnak, így az igazi mozgások a holnapi nap folyamán várhatóak.

