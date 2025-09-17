Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából

A kínai internetszabályozó hatóság megtiltotta a vezető technológiai cégeknek az Nvidia mesterséges intelligencia chipjeinek vásárlását, és a meglévő rendelések törlését rendelte el az amerikai technológiától való függőség csökkentése érdekében - tudta meg a Financial Times.

A Financial Times értesülései szerint a Kiberbiztonsági Adminisztráció (CAC) arra utasította a ByteDance-t és az Alibabát, hogy állítsák le az RTX Pro 6000D tesztelését és a már leadott rendeléseket.

Az új tilalom szigorúbb, mint a korábbi szabályozói iránymutatás,

amely elsősorban a H20-ra, az Nvidia előző, Kína számára tervezett AI chipjére összpontosított. A lépés néhány nappal azután történt, hogy Kína monopolellenes törvényének megsértésével vádolta a vállalatot, ami a Washingtonnal folytatott kereskedelmi háború legújabb fellángolását jelzi.

Az, hogy az amerikai kormányzatok sorra korlátozták Kína hozzáférését a fejlett chipekhez, ami arra késztette a kínai cégeket, hog diverzifikáljanak az amerikai beszállítóktól, és olyan iparági vezetőket érint, mint az Nvidia.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy az Nvidia legújabb, a kínai piacra szabott RTX6000D mesterséges intelligencia chipje csak mérsékelt keresletet mutatott, és néhány nagyobb technológiai cég úgy döntött, hogy nem rendeli meg azt. A Financial Times szerint több vállalat jelezte, hogy tízezres nagyságrendben rendelnének RTX Pro 6000D chipeket, és már megkezdték a tesztelési és ellenőrzési munkálatokat az Nvidia szerver beszállítóival, mielőtt a CAC utasítása után leállították volna ezt.

A hírt követően az Nvidia árfolyama 1 százalékos mínuszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

