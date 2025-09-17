Szökésben lévő ismert bűnöző dolgozhat az orosz titkosszolgálatnak, újságírók buktatták le

A 45 éves osztrák Marsalek, aki a német digitális fizetési vállalat operatív igazgatója volt, a német hatóságok körözik csalás vádjával, és szerepel az Interpol körözési adatbázisában is.

A Der Standard, Der Spiegel, ZDF, PBS és The Insider közös nyomozása szerint Marsalek

Alexander Nelidov néven él Oroszországban, és szoros kapcsolatban áll az orosz FSZB biztonsági szolgálattal.

E név alatt állítólag Ukrajnában tevékenykedett, Moszkvában cégeket alapított, és szabadon mozog Oroszországban

- írta a Der Standard. Kiszivárgott adatok szerint Marsalek telefonja 2024 januárja és novembere között több százszor volt az FSZB moszkvai központja közelében.

A nyomozás során készült fényképek, amelyeken állítólag Marsalek látható Moszkvában és háborúpárti "Z" szimbólummal ellátott katonai egyenruhában, arra utalnak, hogy harcolhatott Ukrajnában. Jelentések szerint legalább ötször utazott az annektált Krímbe, valamint Mariupolba és más konfliktuszónákba.

A nyilvántartások szerint Marsalek 2023-ban Nelidov álnéven orosz állampolgárságot szerzett. Álnevét használva két céget is bejegyzett Moszkvában, az egyik autóalkatrészekkel, a másik mezőgazdasági termékekkel foglalkozik.

A Wirecard 2020 júniusában omlott össze, miután a könyvvizsgálók felfedezték, hogy az ázsiai letéti számlákon feltételezetten tartott 1,9 milliárd euró (2,3 milliárd dollár) nem létezik. Ez Németország egyik legnagyobb vállalati csalási botránya.

Marsaleket orosz kémhálózatokkal is összefüggésbe hozták. Idén hat bolgárt ítéltek el kémkedésért Nagy-Britanniában, akik a bíróságon elhangzottak szerint Marsaleknek jelentettek, aki összekötőként működött az orosz hírszerzéssel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images