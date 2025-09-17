  • Megjelenítés
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja

Portfolio
Az európai tőzsdéken enyhén pozitív a hangulat a Fed kamatdöntése előtt, a BUX kis mínuszban áll. A 4iG és a Rába árfolyama ma is nagyot megy a tegnapi korrekció után.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama stagnál, az OTP árfolyama 0,4 százalékot esett. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél,

a 4iG és a Rába vezeti a sort 6,7 illetve 4,4 százalékos emelkedéssel,

a lista végén a Gránit Bank áll 3,2 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,87 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?
Pénzcentrum
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
