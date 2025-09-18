  • Megjelenítés
Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?
Üzlet

Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?

Portfolio
Tegnap idén első alkalommal csökkentette a kamatokat a Fed, a lépés hatására pedig máris reagálnak a tőzsdék. Ázsiában többnyire esést láthatunk, Európában pedig emelkedésre van kilátás. Piacmozgató adatok szempontjából az Amerikából érkező délutáni heti új munkanélküliségi segélykérelmek számára, illetve a szeptemberi Phildalephia Fed-indexre lesz érdemes figyelni.
Megosztás

Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?

Kína leállítja a Google elleni trösztellenes vizsgálatot, miközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások a TikTok és az Nvidia ügyében folytatódnak.

Tovább a cikkhez
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?
Megosztás

Reagálnak a piacok

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,81 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,71 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,73 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,44 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,65 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma még napkelte előtt 2 órakor Japán teszi közzé a júliusi gépipari rendelésállományt. Délután 13 órakor érkezik az Egyesült Királyság szeptemberi kamatdöntése. Ezt követően az USA-ból 14:30-kor több fontos adat is érkezik: a heti új munkanélküliségi segélykérelmek száma, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amelyek rövid távon mozgathatják a dollárt és a részvénypiacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,1 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 40,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 018,32 0,6% 1,2% 2,4% 8,2% 10,6% 64,9%
S&P 500 6 600,35 -0,1% 1,0% 2,3% 12,2% 17,1% 96,6%
Nasdaq 24 223,69 -0,2% 1,6% 2,2% 15,3% 24,7% 118,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 790,38 -0,2% 2,2% 3,3% 12,3% 23,7% 92,1%
Hang Seng 26 908,39 1,8% 2,7% 6,5% 34,1% 52,4% 10,5%
CSI 300 4 551,02 0,6% 2,4% 8,3% 15,7% 44,1% -1,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 359,18 0,1% -1,2% -4,1% 17,3% 24,7% 76,9%
CAC 7 786,98 -0,4% 0,3% -1,7% 5,5% 4,0% 54,5%
FTSE 9 208,37 0,1% -0,2% 0,8% 12,7% 10,8% 52,2%
FTSE MIB 41 954,98 -1,3% -0,2% -1,6% 22,7% 24,2% 112,5%
IBEX 15 127,2 -0,2% -0,6% -1,0% 30,5% 29,3% 113,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 347,94 -0,5% -2,2% -5,5% 25,2% 36,7% 193,2%
ATX 4 578,32 0,0% -1,1% -5,5% 25,0% 27,2% 104,1%
PX 2 274,99 -0,2% -0,7% -2,0% 29,2% 44,5% 157,5%
Magyar blue chipek              
OTP 28 600 -1,4% -2,6% -6,7% 31,9% 54,1% 179,8%
Mol 2 810 0,4% -3,0% -5,6% 2,9% 7,2% 73,5%
Richter 9 870 -0,3% -1,8% -6,1% -5,1% -7,9% 47,3%
Magyar Telekom 1 868 0,4% -0,1% -2,6% 46,6% 82,8% 414,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,41 -0,7% 0,6% 1,0% -11,1% -10,7% 57,2%
Brent 68,52 0,0% 1,5% 4,1% -8,3% -6,7% 57,9%
Arany 3 685,71 0,0% 1,0% 10,3% 40,4% 43,1% 89,2%
Devizák              
EURHUF 390 0,1% -0,7% -1,2% -5,2% -1,2% 8,1%
USDHUF 329,1139 0,1% -1,8% -2,4% -17,2% -7,2% 7,7%
GBPHUF 449,7800 0,4% -1,1% -1,7% -9,6% -3,7% 14,0%
EURUSD 1,1850 0,0% 1,0% 1,2% 14,4% 6,5% 0,4%
USDJPY 146,5250 0,0% -0,6% -0,2% -6,8% 3,4% 39,8%
GBPUSD 1,3660 0,0% 0,8% 0,7% 9,1% 3,6% 5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 477 -0,3% 2,2% -0,8% 23,4% 93,1% 964,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,8% 0,5% -6,1% -11,5% 11,2% 493,5%
10 éves német állampapírhozam 2,64 -0,6% 1,0% -3,7% 11,5% 26,7% -637,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,99 -0,4% -2,4% -0,4% 5,6% 11,3% 185,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a félelem és reszketés hete a piacokon – adatdömping mellett élesedik Európa nagy háborúja

Történelmi kilengések az amerikai kötvénypiacon: pánik tört ki 29 ezer milliárd dollár sorsa körül

Változik a BUX index összetétele

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
vedooltas-oltas-vakcina-varandossag-szamarkohoges-elleni-vakcina-szamarkohoges-elleni-vedooltas-szamarkohoges-oltas-szamarkohoges-vedooltas-szamarkohoges-vakcina
Üzlet
Oltásellenes aktivisták szavaznak hamarosan az oltásokról, miközben a súlyos, rég elfeledett betegség terjed
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility