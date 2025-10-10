Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!

A mostani, izgalmakkal teli részvénypiaci környezetben pillanatok alatt fordulhat a hangulat – egy rossz döntés komoly veszteséget hozhat, de aki jól időzít, az akár rövid idő alatt is nagyot kaszálhat. Most éppen egy ilyen sikersztorit hoztunk: egy részvény, amellyel még szeptember közepén foglalkoztunk, az elemzés megírása óta már közel 50 százalékos hozamot ért el! A kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat: mit érdemes tenni ezután – tartani, realizálni, vagy rávenni még többet? És ha ez nem lenne elég: olyan jelzést küldött most a grafikon, ami akár jelentős mozgásokat indíthat el az árfolyamban. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az arany az elmúlt hónapokban igazi befektetői sikersztorivá vált: a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok közepette az árfolyam szinte szárnyal, újabb és újabb történelmi csúcsokat döntve. A nemesfém-sztori tehát látványosan berobbant a piacra, és mindenki erről beszél.

Csakhogy miközben a befektetői hangulat forr, és egymást érik a merész célárak meg a nagy kijelentések, a háttérben egy nagyon érdekes trend is meghúzódik, ami sokak figyelmét talán elkerülte. Egy másik eszköz árfolyama ugyanis akkorát ralizott, hogy az még az arany tündöklését is zárójelbe teszi.

Mi még időben észrevettük ezt a sztorit, aminek köszönhetően