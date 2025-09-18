  • Megjelenítés
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban

Portfolio
A magyar biztosítási szektor nincs olyan előrehaladott állapotban az AI alkalmazásával, mint a bankszektor, a következő évek azonban nagy fejlődést hozhatnak ezen a téren – jelentette ki a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján a Hungarikum Biztosítási Alkusz elnök-vezérigazgatója, számos konkrét példát mutatva be a már sikeres fejlesztésekre is.
Keszthelyi Erik többek között arról beszélt, hogy

  • a nemzetközi biztosítók alkalmazottai egy 2024-es felmérés szerint 52%-ban gondolják azt, hogy a munkatársaik több mint fele érzi úgy, hogy a GenAI javítja a magas hozzáadott értékű munkavégzést, és 53%-ban úgy, hogy a GenAI pozitívan hat a termelékenységükre,
  • nemzetközi szinten a biztosítási szektor a többi iparághoz képest a legaktívabban kísérletezik (67%), azonban az egyik legalacsonyabb szinten (7%) tudta eddig sikeresen bevezetni a GenAI-t a BCG felmérése szerint,
  • a nemzetközi és a magyar biztosítási piacról egyaránt elmondható, hogy az AI alkalmazása elsősorban vagy kizárólag a kárrendezés során terjedt el, de vannak már például a viszontbiztosítások területén is kifejezetten pozitív példák,
  • a Hungarikum Alkusz egyik nemzetközi versenytársa, az Aon 1 milliárd dollár befektetést irányzott elő a mestereséges intelligencia alkalmazásába, ezzel persze még nem tud versenyezni egy magyar szereplő, de folyamatosan figyeli a legjobb nemzetközi példákat, és mielőbbi implementálásukra törekszik.
  • Magyarországi példák: az Allianz Hungáriánál a kárfelmérő és dokumentumfeldolgozó eszközök, a Generalinál a Chatty” GenAI chatbot (DocBrain + ChatGPT, csoportszintű adaptáció)​, az Uniqa Biztosítónál az AI kárbejelentés-azonosító algoritmus​, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-nél a digitális ajánlat-előkészítő és AI-alapú ügyfélelemző és kiszolgáló fejlesztések​,az Ominimo / Signal Iduna együttműködésben az Online AI-alapú díjkalkulátor és automatikus szerződéskötő modul az, amit Keszthelyi Erik külön kiemelt,
  • a Hungarikum Alkusz az integrált AI-stratégia megvalósításán dolgozik. Ennek hatása 2025-ben eddig az volt náluk, hogy az ügyfélkiszolgálás minősége folyamatosan növekszik, 15%-kal csökkent a munkavállalói létszám, 19%-os árbevétel-növekedést értek el az előző év megegyező időszakához képest, és már 21 milliárd forint jutalékbevételt ért el a cég,
  • az AI legfontosabb alkalmazási területei a következők a biztosítási szektorban​: a belső hatékonyság növelése, kockázatelbírálás és árazás, kárrendezés, valódi ügyfélélmény, kockázatmodellezés, ügyfélszerzés.

Fotó: Stiller Ákos / Portfolio

