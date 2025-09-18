Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban

Keszthelyi Erik többek között arról beszélt, hogy
- a nemzetközi biztosítók alkalmazottai egy 2024-es felmérés szerint 52%-ban gondolják azt, hogy a munkatársaik több mint fele érzi úgy, hogy a GenAI javítja a magas hozzáadott értékű munkavégzést, és 53%-ban úgy, hogy a GenAI pozitívan hat a termelékenységükre,
- nemzetközi szinten a biztosítási szektor a többi iparághoz képest a legaktívabban kísérletezik (67%), azonban az egyik legalacsonyabb szinten (7%) tudta eddig sikeresen bevezetni a GenAI-t a BCG felmérése szerint,
- a nemzetközi és a magyar biztosítási piacról egyaránt elmondható, hogy az AI alkalmazása elsősorban vagy kizárólag a kárrendezés során terjedt el, de vannak már például a viszontbiztosítások területén is kifejezetten pozitív példák,
- a Hungarikum Alkusz egyik nemzetközi versenytársa, az Aon 1 milliárd dollár befektetést irányzott elő a mestereséges intelligencia alkalmazásába, ezzel persze még nem tud versenyezni egy magyar szereplő, de folyamatosan figyeli a legjobb nemzetközi példákat, és mielőbbi implementálásukra törekszik.
- Magyarországi példák: az Allianz Hungáriánál a kárfelmérő és dokumentumfeldolgozó eszközök, a Generalinál a Chatty” GenAI chatbot (DocBrain + ChatGPT, csoportszintű adaptáció), az Uniqa Biztosítónál az AI kárbejelentés-azonosító algoritmus, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-nél a digitális ajánlat-előkészítő és AI-alapú ügyfélelemző és kiszolgáló fejlesztések,az Ominimo / Signal Iduna együttműködésben az Online AI-alapú díjkalkulátor és automatikus szerződéskötő modul az, amit Keszthelyi Erik külön kiemelt,
- a Hungarikum Alkusz az integrált AI-stratégia megvalósításán dolgozik. Ennek hatása 2025-ben eddig az volt náluk, hogy az ügyfélkiszolgálás minősége folyamatosan növekszik, 15%-kal csökkent a munkavállalói létszám, 19%-os árbevétel-növekedést értek el az előző év megegyező időszakához képest, és már 21 milliárd forint jutalékbevételt ért el a cég,
- az AI legfontosabb alkalmazási területei a következők a biztosítási szektorban: a belső hatékonyság növelése, kockázatelbírálás és árazás, kárrendezés, valódi ügyfélélmény, kockázatmodellezés, ügyfélszerzés.
Fotó: Stiller Ákos / Portfolio
