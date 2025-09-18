Kitartott a jó hangulat a tengerentúlon: emelkedtek a tőzsdék a Fed kamatdöntését követően

Kitartott a jó hangulat amerikában, enyhe emelkedéssel zártak a tőzsdék
Pozitív nyitást követően kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdén, így enyhe emelkedéssel zártak a főbb indexek. A Fed tegnapi kamatvágását követően a mai nap folyamán a Dow Jones 0,4%-kal került feljebb. Az S&P 500 index 0,47, a Nasdaq 100 pedig 0,93%-on zárta a napot.
Emelkednek a főbb részvényindexek
Pozitív a befektetői hangulat az amerikai tőzsdéken a kereskedési nap második felében is. A Dow Jones index 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P 500 pedig 0,6 százalékot erősödött.
Az Intel továbbra is jelentős, 23%-os pluszban áll, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index értéke 1 százalékkal került feljebb a nap folyamán.
Pluszban zártak az európai tőzsdék
A Fed tegnapi kamatcsökkentését követően jó a volt a hangulat ma az európai tőzsdéken. A német DAX-index 1,4%-os pluszban zárt. A brit FTSE jegyzése 0,2%-kal, a francia CAC pedig 0,8%-kal került feljebb a csütörtöki kereskedés során.
Száguld az Intel az Nvidia befeketésének hírére
A mai nap folyamán az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt készül befektetni az Intel chipgyártó vállalatba. A hír hallatán az Intel árfolyama már az amerikai tőzsdenyitás előtt 30%-ot emelkedett.
A vállalat részvényei a kereskedés megkezdése óta 28,6%-os pluszban vannak. Az Nvidia árfolyama 3,2%-kal került feljebb eddig a nap folyamán.
Az Intel egyik legnagyobb versenytársának számító AMD nem teljesít jól a hírekkel párhuzamosan: jelenleg 3,2%-os mínuszban van a jegyzés.
Pozitív zárás a magyar tőzsdén
Jó napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 0,3 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül az OTP 1,4 százalékot, a Richter pedig 0,1 százalékot emelkedett, eközben a Mol 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékot esett.
Gigaberuházást jelentett be a Microsoft
A Microsoft 4 milliárd dollárt fektet be egy második adatközpont építésébe Wisconsinban, miközben az első, 3,3 milliárd dolláros létesítménye 2026 elején kezdi meg működését - számolt be a CNBC.
Egyre nagyobb pluszok a tengerentúlon
A piacnyitástól távolodva egyre jobb a hangulat az amerikai tőzsdéken: a Dow fél százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,8 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb.
A Nasdaq vezetésével emelkedés Amerikában
A Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.
Ez nem jó hír a Fednek
Nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.
Befektet az Nvidia az Intelbe: több mint 30 százalékot ugrott az árfolyam!
Az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt fektet az Intelbe, egy olyan megállapodás részeként, amelynek célja adatközponti és PC-termékek közös fejlesztése a bajban lévő chipgyártóval, amely múlt hónapban az amerikai kormányt is befektetőként bevonta.
Most jön a nagy forintgyengülés?
Miért (nem) lenne jó jegybankelnök Donald Trump? Miért nehéz tőzsdei csúcson venni, és mi az a FOBI piac? Mit keres egy repülőgépszárny egy vitorláson, és mi köze ennek a világ leggazdagabb emberéhez? Mit tehet azért Donald Trump, hogy a tőzsdei elemzők jobban aludjanak? Hogy lehet lefrontolni Elon Muskot, és nála hamarabb és jobb áron venni Teslát? Miért most jött el az idő, hogy iPhone-t vegyünk? És érdemes-e már forintot shortolni?
Máris itt a fordulat ennél a magyar részvénynél?
A Fed kamatcsökkentése után visszatértek a vevők a tőzsdékre és nemzetközi szinten erősen emelkedik a kockázatvállalási hajlandóság. A magyar tőzsde is szép pluszban van, az emelkedést pedig több izgalmas sztori is hajtja. Most ráadásul van egy olyan részvény, amely a hazai befektetők egyik kedvence, és éppen fordult.
Emelkedik a Novo Nordisk
A Novo Nordisk árfolyama már 6,2 százalékos pluszban van, miután a cég szerdán közölte, hogy késői fázisú vizsgálatának eredményei szerint a napi egyszer szedhető elhízás elleni tablettája „jelentős” testsúlycsökkenést eredményezett, és tolerálhatósága összhangban van a vállalat blokkbuster Wegovy injekciójával - miközben a gyógyszergyártók versenyt futnak azért, hogy szájon át szedhető kezelést vigyenek piacra.
Nincs megállás
A német DAX index már 1,3 százalékos pluszban van, ezzel felülteljesítő a vezető börzék közül. Ez főként annak tudható be, hogy az elmúlt hetekben gyengélkedő SAP magára talált: már 3,2 százalékos emelkedésben van az árfolyam.
Eközben a francia CAC 1,1, az angol FTSE pedig 0,4 százalékos pluszban van.
Leválasztották a Continental legnagyobb üzletágát
A Continental autóipari beszállítótól leválasztott Aumovio csütörtökön debütált a frankfurti tőzsdén 35 eurós részvényárfolyammal.
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Államokban folytatta hivatalos látogatását. A tárgyalások középpontjában a védelmi és technológiai együttműködések elmélyítése, valamint a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok bővítése állt.
Egyre feljebb Európa
A vezető indexek közül a DAX már 1,1, a CAC 0,7, a FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedésben van.
Erős kezdés, jó a hangulat
A DAX 0,9, a CAC 0,6, a FTSE pedig 0,3 százalékos pluszban nyitott.
Ugrik az OTP a nyitást követően
A nemzetközi hangulatnak megfelelően a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A nagypapírok közül az OTP kezdte legerősebben a napot.
Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban
A Roche 3,5 milliárd dollárért vásárolja fel a 89bio amerikai biotechnológiai céget, hogy erősítse a máj- és kardiometabolikus betegségek kezelésére irányuló fejlesztési portfólióját.
Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát
Szerda este idén első alkalommal csökkentek a kamatok Amerikában, Jerome Powell Fed-elnök szavaira pedig máris megrángatták a piacokat. A történelmi lépésnek a befektetéseinkre is nagy hatással vannak, most pedig mutatunk egy izgalmas stratégiát.
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?
Kína leállítja a Google elleni trösztellenes vizsgálatot, miközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások a TikTok és az Nvidia ügyében folytatódnak.
Reagálnak a piacok
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,81 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,71 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,73 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,44 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,65 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma még napkelte előtt 2 órakor Japán teszi közzé a júliusi gépipari rendelésállományt. Délután 13 órakor érkezik az Egyesült Királyság szeptemberi kamatdöntése. Ezt követően az USA-ból 14:30-kor több fontos adat is érkezik: a heti új munkanélküliségi segélykérelmek száma, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amelyek rövid távon mozgathatják a dollárt és a részvénypiacokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,1 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 40,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 018,32
|0,6%
|1,2%
|2,4%
|8,2%
|10,6%
|64,9%
|S&P 500
|6 600,35
|-0,1%
|1,0%
|2,3%
|12,2%
|17,1%
|96,6%
|Nasdaq
|24 223,69
|-0,2%
|1,6%
|2,2%
|15,3%
|24,7%
|118,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 790,38
|-0,2%
|2,2%
|3,3%
|12,3%
|23,7%
|92,1%
|Hang Seng
|26 908,39
|1,8%
|2,7%
|6,5%
|34,1%
|52,4%
|10,5%
|CSI 300
|4 551,02
|0,6%
|2,4%
|8,3%
|15,7%
|44,1%
|-1,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 359,18
|0,1%
|-1,2%
|-4,1%
|17,3%
|24,7%
|76,9%
|CAC
|7 786,98
|-0,4%
|0,3%
|-1,7%
|5,5%
|4,0%
|54,5%
|FTSE
|9 208,37
|0,1%
|-0,2%
|0,8%
|12,7%
|10,8%
|52,2%
|FTSE MIB
|41 954,98
|-1,3%
|-0,2%
|-1,6%
|22,7%
|24,2%
|112,5%
|IBEX
|15 127,2
|-0,2%
|-0,6%
|-1,0%
|30,5%
|29,3%
|113,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 347,94
|-0,5%
|-2,2%
|-5,5%
|25,2%
|36,7%
|193,2%
|ATX
|4 578,32
|0,0%
|-1,1%
|-5,5%
|25,0%
|27,2%
|104,1%
|PX
|2 274,99
|-0,2%
|-0,7%
|-2,0%
|29,2%
|44,5%
|157,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 600
|-1,4%
|-2,6%
|-6,7%
|31,9%
|54,1%
|179,8%
|Mol
|2 810
|0,4%
|-3,0%
|-5,6%
|2,9%
|7,2%
|73,5%
|Richter
|9 870
|-0,3%
|-1,8%
|-6,1%
|-5,1%
|-7,9%
|47,3%
|Magyar Telekom
|1 868
|0,4%
|-0,1%
|-2,6%
|46,6%
|82,8%
|414,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,41
|-0,7%
|0,6%
|1,0%
|-11,1%
|-10,7%
|57,2%
|Brent
|68,52
|0,0%
|1,5%
|4,1%
|-8,3%
|-6,7%
|57,9%
|Arany
|3 685,71
|0,0%
|1,0%
|10,3%
|40,4%
|43,1%
|89,2%
|Devizák
|EURHUF
|390
|0,1%
|-0,7%
|-1,2%
|-5,2%
|-1,2%
|8,1%
|USDHUF
|329,1139
|0,1%
|-1,8%
|-2,4%
|-17,2%
|-7,2%
|7,7%
|GBPHUF
|449,7800
|0,4%
|-1,1%
|-1,7%
|-9,6%
|-3,7%
|14,0%
|EURUSD
|1,1850
|0,0%
|1,0%
|1,2%
|14,4%
|6,5%
|0,4%
|USDJPY
|146,5250
|0,0%
|-0,6%
|-0,2%
|-6,8%
|3,4%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3660
|0,0%
|0,8%
|0,7%
|9,1%
|3,6%
|5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 477
|-0,3%
|2,2%
|-0,8%
|23,4%
|93,1%
|964,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,8%
|0,5%
|-6,1%
|-11,5%
|11,2%
|493,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|-0,6%
|1,0%
|-3,7%
|11,5%
|26,7%
|-637,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,99
|-0,4%
|-2,4%
|-0,4%
|5,6%
|11,3%
|185,3%
