Kitartott a jó hangulat a tengerentúlon: emelkedtek a tőzsdék a Fed kamatdöntését követően

A mai nap folyamán az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt készül befektetni az Intel chipgyártó vállalatba. A hír hallatán az Intel árfolyama már az amerikai tőzsdenyitás előtt 30%-ot emelkedett.

A vállalat részvényei a kereskedés megkezdése óta 28,6%-os pluszban vannak. Az Nvidia árfolyama 3,2%-kal került feljebb eddig a nap folyamán.

Az Intel egyik legnagyobb versenytársának számító AMD nem teljesít jól a hírekkel párhuzamosan: jelenleg 3,2%-os mínuszban van a jegyzés.