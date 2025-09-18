  • Megjelenítés
Kitartott a jó hangulat a tengerentúlon: emelkedtek a tőzsdék a Fed kamatdöntését követően
Kitartott a jó hangulat a tengerentúlon: emelkedtek a tőzsdék a Fed kamatdöntését követően

Portfolio
Tegnap idén első alkalommal csökkentette a kamatokat a Fed, a lépés hatására pedig máris reagálnak a tőzsdék. Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig emelkednek a tőzsdék. Nagy napja van az Intelnek is, a vállalat részvényei több mint 30 százalékot ugrottak az amerikai nyitás előtt, miután az Nvidia 5 milliárd dollárt fog befektetni a vállalatban, a lendület pedig folytatódott a kereskedés megkezédését követően is: idáig 28% pluszban van a jegyzés árfolyama, miközben az Nvidia 3,4%-kal került feljebb. A főbb európai részvényindexek pluszban zárták a napot. A tengerentúlon enyhe emelkedéssel zártak a főbb részvényindexek, a Dow Jones 0,4%-kal került feljebb, míg az S&P 500 0,47, a Nasdaq pedig 0,93%-on zárta a napot.
Kitartott a jó hangulat amerikában, enyhe emelkedéssel zártak a tőzsdék

Pozitív nyitást követően kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdén, így enyhe emelkedéssel zártak a főbb indexek. A Fed tegnapi kamatvágását követően a mai nap folyamán a Dow Jones 0,4%-kal került feljebb. Az S&P 500 index 0,47, a Nasdaq 100 pedig 0,93%-on zárta a napot.

Emelkednek a főbb részvényindexek

Pozitív a befektetői hangulat az amerikai tőzsdéken a kereskedési nap második felében is. A Dow Jones index 0,3 százalékkal került feljebb, az S&P 500 pedig 0,6 százalékot erősödött.

Az Intel továbbra is jelentős, 23%-os pluszban áll, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index értéke 1 százalékkal került feljebb a nap folyamán.

Pluszban zártak az európai tőzsdék

A Fed tegnapi kamatcsökkentését követően jó a volt a hangulat ma az európai tőzsdéken. A német DAX-index 1,4%-os pluszban zárt. A brit FTSE jegyzése 0,2%-kal, a francia CAC pedig 0,8%-kal került feljebb a csütörtöki kereskedés során.

Száguld az Intel az Nvidia befeketésének hírére

A mai nap folyamán az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt készül befektetni az Intel chipgyártó vállalatba. A hír hallatán az Intel árfolyama már az amerikai tőzsdenyitás előtt 30%-ot emelkedett.

A vállalat részvényei a kereskedés megkezdése óta 28,6%-os pluszban vannak. Az Nvidia árfolyama 3,2%-kal került feljebb eddig a nap folyamán.

Az Intel egyik legnagyobb versenytársának számító AMD nem teljesít jól a hírekkel párhuzamosan: jelenleg 3,2%-os mínuszban van a jegyzés.

Pozitív zárás a magyar tőzsdén

Jó napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 0,3 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül az OTP 1,4 százalékot, a Richter pedig 0,1 százalékot emelkedett, eközben a Mol 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékot esett.

Gigaberuházást jelentett be a Microsoft

A Microsoft 4 milliárd dollárt fektet be egy második adatközpont építésébe Wisconsinban, miközben az első, 3,3 milliárd dolláros létesítménye 2026 elején kezdi meg működését - számolt be a CNBC.

Tovább a cikkhez
Gigaberuházást jelentett be a Microsoft
Egyre nagyobb pluszok a tengerentúlon

A piacnyitástól távolodva egyre jobb a hangulat az amerikai tőzsdéken: a Dow fél százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,8 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb.

A Nasdaq vezetésével emelkedés Amerikában

A Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,4, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.

Ez nem jó hír a Fednek

Nagyot esett az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy nem olyan nagy a baj a munkaerőpiacon, mint azt hitte az amerikai jegybank.

Tovább a cikkhez
Ez nem jó hír a Fednek
Befektet az Nvidia az Intelbe: több mint 30 százalékot ugrott az árfolyam!

Az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt fektet az Intelbe, egy olyan megállapodás részeként, amelynek célja adatközponti és PC-termékek közös fejlesztése a bajban lévő chipgyártóval, amely múlt hónapban az amerikai kormányt is befektetőként bevonta.

Tovább a cikkhez
Befektet az Nvidia az Intelbe: több mint 30 százalékot ugrott az árfolyam!
Most jön a nagy forintgyengülés?

Miért (nem) lenne jó jegybankelnök Donald Trump? Miért nehéz tőzsdei csúcson venni, és mi az a FOBI piac? Mit keres egy repülőgépszárny egy vitorláson, és mi köze ennek a világ leggazdagabb emberéhez? Mit tehet azért Donald Trump, hogy a tőzsdei elemzők jobban aludjanak? Hogy lehet lefrontolni Elon Muskot, és nála hamarabb és jobb áron venni Teslát? Miért most jött el az idő, hogy iPhone-t vegyünk? És érdemes-e már forintot shortolni?

Tovább a cikkhez
Most jön a nagy forintgyengülés?
Máris itt a fordulat ennél a magyar részvénynél?

A Fed kamatcsökkentése után visszatértek a vevők a tőzsdékre és nemzetközi szinten erősen emelkedik a kockázatvállalási hajlandóság. A magyar tőzsde is szép pluszban van, az emelkedést pedig több izgalmas sztori is hajtja. Most ráadásul van egy olyan részvény, amely a hazai befektetők egyik kedvence, és éppen fordult.

Tovább a cikkhez
Máris itt a fordulat ennél a magyar részvénynél?
Emelkedik a Novo Nordisk

A Novo Nordisk árfolyama már 6,2 százalékos pluszban van, miután a cég szerdán közölte, hogy késői fázisú vizsgálatának eredményei szerint a napi egyszer szedhető elhízás elleni tablettája „jelentős” testsúlycsökkenést eredményezett, és tolerálhatósága összhangban van a vállalat blokkbuster Wegovy injekciójával - miközben a gyógyszergyártók versenyt futnak azért, hogy szájon át szedhető kezelést vigyenek piacra.

Nincs megállás

A német DAX index már 1,3 százalékos pluszban van, ezzel felülteljesítő a vezető börzék közül. Ez főként annak tudható be, hogy az elmúlt hetekben gyengélkedő SAP magára talált: már 3,2 százalékos emelkedésben van az árfolyam.

Eközben a francia CAC 1,1, az angol FTSE pedig 0,4 százalékos pluszban van.

Leválasztották a Continental legnagyobb üzletágát

A Continental autóipari beszállítótól leválasztott Aumovio csütörtökön debütált a frankfurti tőzsdén 35 eurós részvényárfolyammal.

Tovább a cikkhez
Leválasztották a Continental legnagyobb üzletágát
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Államokban folytatta hivatalos látogatását. A tárgyalások középpontjában a védelmi és technológiai együttműködések elmélyítése, valamint a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok bővítése állt.

Tovább a cikkhez
Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért
Egyre feljebb Európa

A vezető indexek közül a DAX már 1,1, a CAC 0,7, a FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedésben van.

Erős kezdés, jó a hangulat

A DAX 0,9, a CAC 0,6, a FTSE pedig 0,3 százalékos pluszban nyitott.

Ugrik az OTP a nyitást követően

A nemzetközi hangulatnak megfelelően a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A nagypapírok közül az OTP kezdte legerősebben a napot.

Tovább a cikkhez
Ugrik az OTP a nyitást követően
Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban

A Roche 3,5 milliárd dollárért vásárolja fel a 89bio amerikai biotechnológiai céget, hogy erősítse a máj- és kardiometabolikus betegségek kezelésére irányuló fejlesztési portfólióját.

Tovább a cikkhez
Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban
Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát

Szerda este idén első alkalommal csökkentek a kamatok Amerikában, Jerome Powell Fed-elnök szavaira pedig máris megrángatták a piacokat. A történelmi lépésnek a befektetéseinkre is nagy hatással vannak, most pedig mutatunk egy izgalmas stratégiát.

Tovább a cikkhez
Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?

Kína leállítja a Google elleni trösztellenes vizsgálatot, miközben a Peking és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások a TikTok és az Nvidia ügyében folytatódnak.

Tovább a cikkhez
Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?
Reagálnak a piacok

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,81 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,71 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,73 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,44 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,65 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma még napkelte előtt 2 órakor Japán teszi közzé a júliusi gépipari rendelésállományt. Délután 13 órakor érkezik az Egyesült Királyság szeptemberi kamatdöntése. Ezt követően az USA-ból 14:30-kor több fontos adat is érkezik: a heti új munkanélküliségi segélykérelmek száma, valamint a szeptemberi Philadelphia Fed-index, amelyek rövid távon mozgathatják a dollárt és a részvénypiacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,1 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 40,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 018,32 0,6% 1,2% 2,4% 8,2% 10,6% 64,9%
S&P 500 6 600,35 -0,1% 1,0% 2,3% 12,2% 17,1% 96,6%
Nasdaq 24 223,69 -0,2% 1,6% 2,2% 15,3% 24,7% 118,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 790,38 -0,2% 2,2% 3,3% 12,3% 23,7% 92,1%
Hang Seng 26 908,39 1,8% 2,7% 6,5% 34,1% 52,4% 10,5%
CSI 300 4 551,02 0,6% 2,4% 8,3% 15,7% 44,1% -1,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 359,18 0,1% -1,2% -4,1% 17,3% 24,7% 76,9%
CAC 7 786,98 -0,4% 0,3% -1,7% 5,5% 4,0% 54,5%
FTSE 9 208,37 0,1% -0,2% 0,8% 12,7% 10,8% 52,2%
FTSE MIB 41 954,98 -1,3% -0,2% -1,6% 22,7% 24,2% 112,5%
IBEX 15 127,2 -0,2% -0,6% -1,0% 30,5% 29,3% 113,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 347,94 -0,5% -2,2% -5,5% 25,2% 36,7% 193,2%
ATX 4 578,32 0,0% -1,1% -5,5% 25,0% 27,2% 104,1%
PX 2 274,99 -0,2% -0,7% -2,0% 29,2% 44,5% 157,5%
Magyar blue chipek              
OTP 28 600 -1,4% -2,6% -6,7% 31,9% 54,1% 179,8%
Mol 2 810 0,4% -3,0% -5,6% 2,9% 7,2% 73,5%
Richter 9 870 -0,3% -1,8% -6,1% -5,1% -7,9% 47,3%
Magyar Telekom 1 868 0,4% -0,1% -2,6% 46,6% 82,8% 414,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,41 -0,7% 0,6% 1,0% -11,1% -10,7% 57,2%
Brent 68,52 0,0% 1,5% 4,1% -8,3% -6,7% 57,9%
Arany 3 685,71 0,0% 1,0% 10,3% 40,4% 43,1% 89,2%
Devizák              
EURHUF 390 0,1% -0,7% -1,2% -5,2% -1,2% 8,1%
USDHUF 329,1139 0,1% -1,8% -2,4% -17,2% -7,2% 7,7%
GBPHUF 449,7800 0,4% -1,1% -1,7% -9,6% -3,7% 14,0%
EURUSD 1,1850 0,0% 1,0% 1,2% 14,4% 6,5% 0,4%
USDJPY 146,5250 0,0% -0,6% -0,2% -6,8% 3,4% 39,8%
GBPUSD 1,3660 0,0% 0,8% 0,7% 9,1% 3,6% 5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 477 -0,3% 2,2% -0,8% 23,4% 93,1% 964,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,8% 0,5% -6,1% -11,5% 11,2% 493,5%
10 éves német állampapírhozam 2,64 -0,6% 1,0% -3,7% 11,5% 26,7% -637,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,99 -0,4% -2,4% -0,4% 5,6% 11,3% 185,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Jöhet a félelem és reszketés hete a piacokon – adatdömping mellett élesedik Európa nagy háborúja

Történelmi kilengések az amerikai kötvénypiacon: pánik tört ki 29 ezer milliárd dollár sorsa körül

Változik a BUX index összetétele

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

